Già 20 anni fa Trump avrebbe voluto Oprah in politica

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Il circolo del cinema festeggia 70 anni con una raffica di eventi : La stagione del circolo del cinema apre il 2018 con il ciclo 70 anni di cinema per festeggiare il settantesimo compleanno di fondazione. Il 9 gennaio 1948 al cinema della Manifattura Tabacchi nacque ...

È polemica su American Crime Story – L’omicidio di Gianni Versace - la famiglia dello stilista contro la serie : Tra i titoli più attesi del nuovo anno, la nuova stagione della serie antologica di Ryan Muphy American Crime Story - L'omicidio di Gianni Versace, basata sul libro Vulgar Favors di Maureen Orth, non ha certo reso tutti entusiasti. La famiglia dello stilista, assassinato nella sua casa di Miami Beach, in Florida, la mattina del 15 luglio 1997, non ha gradito l'idea di mettere in scena un racconto tutto incentrato sulla morte del loro caro e ...

TONY DI CORCIA / Il ricordo di Gianni Versace : "La sua vita somiglia tantissimo ad una fiaba" : TONY di CORCIA è stato protagonista di un'intervista rilasciata in esclusiva a Fox Crime Italia nella quale ha parlato dell'incredibile genio di Gianni Versace.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 08:52:00 GMT)

DONATELLA VERSACE/ Contro L’Assassinio Di Gianni Versace : “questa serie tv non racconta la verità” : DONATELLA Versace ha preso ufficialmente le distanze da American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace, serie tv che andrà in onda su FX.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Gianni Morandi - Una vita che ti sogno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gianni Morandi, Una vita che ti sogno: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Una vita che ti sogno: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si tratta di un brano scritto per lui da Tommaso Paradiso e ascoltandolo sembra un brano fatto apposta per Gianni. […]

Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore e d’autore di Tommaso Paradiso (audio e testo) : Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi tratto da D'amore e d'autore. Il nuovo brano arriva in radio dopo Dobbiamo fare luce, scritto per l'artista di Monghidoro da Luciano Ligabue. Per il nuovo estratto, Gianni Morandi ha voluto affidarsi a Tommaso Paradiso, che ha incontrato due anni fa in un ristorante: "Ho incontrato Tommaso Paradiso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo ...

La famiglia Versace contro la serie tv su Gianni : "E' pura finzione" : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace'. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv: American ...

L'omicidio di Gianni Versace nella serie 'American Crime Story'" : Arriva dal 19 gennaio su FoxCrime (Sky, 116) American Crime Story: The assassination of Gianni Versace , la serie basata sul libro della giornalista di Vanity Fair Maureen Orth, Vulgar Favors (...

Gianni Nazzaro / Salvo dopo un tragico incidente : "Ho sentito la mano di Gesù sulla testa" (S'è fatta notte) : Gianni Nazzaro ha vissuto una vita travagliata e ricca di episodi spiacevoli, che racconterà al programma televisivo "S'è fatta notte", su Rai uno. (Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:23:00 GMT)

Versace - la famiglia : 'La serie tv su Gianni non è autorizzata' : 'La famiglia Versace non ha autorizzato né ha avuto alcun coinvolgimento nella serie televisiva dedicata alla morte di Gianni Versace. Dato che Versace non ha autorizzato il libro da cui è ...

Gianni Versace - Antonio D’Amico su American Crime Story : ‘Ricostruzione ridicola’ : Le prime immagini dal set di American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace hanno fatto il giro del mondo e sono giunte agli occhi anche di Antonio D’Amico, partner per 15 anni dello stilista ucciso nel 1997. Nella serie in onda su FX nel 2018 è Ricky Martin a vestire i suoi panni, ma a The Observer l’uomo, oggi 58enne, e che non è stato consultato dalla produzione, ha espresso le proprie perplessità in merito alla ...

Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare - il ritorno in tv con Gian Pietro Liegi e la sfida della malattia (foto e video) : La presenza di Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Rai1 al via dall'8 gennaio, ha rappresentato un grande onore per la regista Francesca Archibugi, che ha potuto affidare al pluripremiato attore uno dei ruoli chiave del suo Romanzo a puntate per Rai1. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare è Gian Pietro Liegi, ...