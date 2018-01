Gasdotto Tap | la Procura di Lecce riapre l' inchiesta dopo la lettera di otto sindaci

Gasdotto Tap - la procura di Lecce riapre l'inchiesta su autorizzazioni : "Aggirata normativa Seveso" : Accolto il ricorso di 8 sindaci salentini: l'iter autorizzativo, secondo l'accusa, sarebbe stato spezzettato per non far sottoporre il progetto a norme più...

Gasdotto Tap - in Salento 150 manifestanti bloccano le betoniere dirette al cantiere : Blitz degli attivisti a San Foca dove, dopo alcune ore di blocco, gli operai sono stati costretti alla marcia indietro. La polizia: "Nessuna carica, ma abbiamo...

Gasdotto Tap - non passa la stretta del governo : 'Arresti inammissibili' : Il Gasdotto Tap in fase di realizzazione nel Salento non sarà considerato un'opera di interesse strategico nazionale. E quindi i cantieri non possono essere assimilati a zone militari, con il divieto ...

Gasdotto Tap - inammissibile emendamento del governo : Il presidente della Commissione bilancio da parere negativo. L'emendamento avrebbe reso il Gasdotto un'opera di interesse strategico nazionale, con pene da tre mesi ad un anno, per chi senza ...

Manovra - Boccia : "Inammissibile emendamento su Gasdotto Tap" : L' emendamento alla Manovra sul gasdotto Tap , presentato dal governo in commissione Bilancio della Camera, è stato dichiarato inammissibile dal presidente della commissione Francesco Boccia . L'...

Gasdotto Tap - inammissibile l’emendamento per arrestare chi entra nei cantieri in Salento : l’emendamento alla manovra sul Tap presentato dal governo in Commissione Bilancio della Camera è stato dichiarato inammissibile dal presidente della Commissione Francesco Boccia. Lo ha annunciato lo stesso Boccia avviando i lavori sulla legge di bilancio. Tra gli emendamenti depositati dall’esecutivo, c’era anche quello del governo che prevede l’a...

No Tap - rischia l'arresto chi ostacola i cantieri del Gasdotto : Il gasdotto Tap come la Tav Torino-Lione. Chi impedisce l'accesso o travalica i confini del cantiere del gasdotto, considerata opera di interesse strategico nazionale, può rischiare anche l'arresto da ...

TAP : il Gasdotto della discordia infiamma la polemica : (Teleborsa) - Si infiamma la polemica sul Tap-Trans Adriatic Pipeline (TAP) innescata dall'esplosione avvenuta in un impianto di distribuzione in Austria con il Governatore della Puglia, Michele ...

Gas - prossime bollette in conto ai No Tap? Emiliano : 'Gasdotto Auschwitz' : ROMA – Gas, e alla prossima emergenza, al prossimo aumento delle bollette, chi paga, Michele Emiliano e i 'No Tap'? Conseguenza dell'incidente di ieri in Austria sarà una bolletta maggiorata del gas ...

Gasdotto Tap - Emiliano choc : Il cantiere sembra Auschwitz : È di un morto e almeno 18 feriti gravi il bilancio di un'esplosione nel centro di distribuzione del gas di Baumgarten an der March, in Austria, uno dei principali hub europei. L'impianto, da cui transita il gas in arrivo dalla Russia, ha subito danni rilevanti con ripercussioni che si sono subito fatte sentire anche sull'Italia. Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha dichiarato lo stato di emergenza ...

Gasdotto - Emiliano apre su Tap 'Dall Albania non solo gas - abbiamo bisogno di acqua' : Un tubo che trasporta acqua e che corra accanto al Gasdotto che approderà nel Salento per risolvere una volta per tutte la carenza idrica sia in Puglia che in Campania. É l'idea lanciata dal ...

Erri De Luca agli studenti di un liceo a Lecce : "Il Gasdotto Tap va sabotato" : Lo scrittore sull'opera che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare nel Salento: "Sono esperto di questa parola, sono stato...

Tap - Erri De Luca agli studenti di Lecce : “Giusto sabotare il Gasdotto. Si tratta di una prepotenza pubblica” : Una “prepotenza pubblica” che va “sabotata”. Erri De Luca definisce così la Tap, il gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaijan. E lo fa parlando agli studenti di Lecce, a pochi chilometri da Melendugno, il punto dove approderà la contestata opera definita strategica dal governo italiano. Lo scrittore e intellettuale è intervenuto nel liceo classico e musicale Palmieri del capoluogo salentino, ospite ...

Tap - scontri a Lecce tra polizia e manifestanti contrari al Gasdotto : scontri e lanci di uova nel centro storico di Lecce durante un convegno al quale era presente il country manager di Tap, Michele Mario Elia. Un centinaio di attivisti contrari al gasdotto sono stati allontanati dalla polizia con cariche di alleggerimento. I tafferugli sono in corso all’esterno del Rettorato dell’università, dove i vertici di Tap stanno tenendo un workshop sui problemi energetici, gasdotti e sicurezza. Altri attivisti ...