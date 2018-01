Foto con i figli su Facebook e Instagram | ecco cosa si rischia | la sentenza

Striscia la notizia/ Torna Gerry Scotti : Foto - Rajae Bezzaz con un servizio su un'occupazione inusuale : Striscia la notizia Torna questa sera, lunedì 8 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Torna alla conduzione Gerry Scotti che sostituirà Ezio Greggio al fianco di Michelle Hunziker.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:41:00 GMT)

Byton Concept - il suv cinese a batteria che guida da solo e ti misura la pressione – Foto : Suv, elettrico, a guida autonoma, intelligente, cinese. In poche parole, la summa delle tendenze attuali e di quelle future, unite al mercato in grado di recepirle. E l’essenza della proposta al CES di Las Vegas della start up guidata da Carsten Breitfeld, ex responsabile del programma BMW i8, e Daniel Kirchert, anch’egli ex dirigente Bmw ed ex amministratore delegato di Infiniti China. Ma le particolarità di quest’auto, ...

GRETA SCARANO / Ospite nel programma di Fabio Fazio con Valerio Mastrandrea - Foto (Che fuori tempo che fa) : GRETA SCARANO, presto su Rai Tre con la fiction dal titolo "La linea verticale", sarà Ospite di Fabio Fazio a "Che fuori tempo che fa". Appuntamento su Rai Uno alle 23.30.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:03:00 GMT)

Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare - il ritorno in tv con Gian Pietro Liegi e la sfida della malattia (Foto e video) : La presenza di Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Rai1 al via dall'8 gennaio, ha rappresentato un grande onore per la regista Francesca Archibugi, che ha potuto affidare al pluripremiato attore uno dei ruoli chiave del suo Romanzo a puntate per Rai1. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare è Gian Pietro Liegi, ...

Roma - condannata a pagare 10 mila euro al figlio se non rimuoverà le sue Foto dai social : Pubblicare le foto dei figli minorenni sui propri social network può costare molto caro ai genitori, in senso letterale. Il 23 dicembre il Tribunale di Roma ha condannato una madre a rimuovere immediatamente le immagini e i contenuti che riguardano il figlio sedicenne, ma anche a pagare un’ammenda di 10 mila euro al ragazzo e a suo padre nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e al divieto di post successivi. Il sedicenne aveva ...

Foto con i figli su Facebook e Instagram - ecco cosa si rischia : la sentenza : Pubblicare una Foto con i figli minorenni sui social network può costare carissimo. Non è raro che i genitori postino su Facebook e Instagram scatti di momenti gioiosi con la prole. Dolci scatti e ricordi da custodire nel tempo che potrebbero però essere oggetto di severe sanzioni. Oltre alla rimozione della Foto pubblicata con il minore un giudice può determinare una multa nei confronti del congiunto. Da questo punto di vista l'ordinanza del 23 ...

Honor lancerà un nuovo smartphone con 4 Fotocamere - ma forse è solo Honor 9 Lite : Honor si appresta a lanciare uno smartphone sul mercato indiano entro la fine del mese: sarà dotato di 4 fotocamere e sarà probabilmente Honor 9 Lite. L'articolo Honor lancerà un nuovo smartphone con 4 fotocamere, ma forse è solo Honor 9 Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Risolviamo i problemi di memoria per Huawei P9 Lite : cinque vantaggi con Google Foto : A quasi due anni dal suo esordio sul mercato, il problema più grande per Huawei P9 Lite è probabilmente rappresentato dalla memoria, considerando che, nonostante le numerose guide pubblicate anche all'interno delle nostre pagine, in tanti denunciano l'apparizione del messaggio con cui un'operazione non può essere portata a termine a causa di questa limitazione. Esiste dunque una strada alternativa che potrebbe venire in nostro soccorso? Dopo ...

CES 2018 - si apre la fiera delle “vanità” high-tech. Con l’auto in prima fila – Foto : Al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas (9-12 gennaio), grande fiera dedicata all’elettronica di consumo, sarà massiccia la presenza dei costruttori automobilistici: le quattro ruote del futuro stanno infatti diventando sempre più tecnologiche e fra qualche anno saranno addirittura “indipendenti” dal guidatore in carne e ossa. Ecco perché il Ces si contende col Salone di Detroit (13-28 gennaio) alcune fra le anteprime automotive più ...

Dall'incontro con i delfini al deserto : Belen Rodriguez - Andrea Iannone e Santiago in vacanza a Dubai Foto : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone in vacanza insieme con il piccolo Santiago, il trio si diverte tra acquari megagalattici ed il deserto di Dubai Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono andati in ...

Damiano de I Maneskin e la Foto irriconoscibile a 15 anni - sconvolgente trasformazione del cantante : Damiano de I Maneskin e la foto irriconoscibile a 15 anni, sconvolgente trasformazione del cantante I Maneskin a Che tempo che fa hanno avuto il plauso di tutti anche di Carlo Verdone, ospite nel ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere Fotocamere con apertura F/1.5 e F/1.4 : Stando ad una delle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero poter contare su un comparto fotografico migliorato L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere fotocamere con apertura F/1.5 e F/1.4 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il look delle star ai Golden Globes 2018 : Rose McGowan insorge contro i colleghi in nero (Foto) : Le attrici vestite in nero contro le molestie: il look delle star ai Golden Globes 2018 è un grido di solidarietà verso le donne vittime dei tanti abusi e scandali sessuali che hanno travolto Hollywood negli ultimi mesi. Il caso di Harvey Weinstein, accusato da oltre trenta donne di molestie, ha aperto un vaso di Pandora destinato a non chiudersi così facilmente. Tra i nomi dei grandi coinvolti nello scandalo, impossibile non citare Kevin ...