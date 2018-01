Fornero | Da Salvini campagne squadriste contro di me

Pensioni : Salvini soffre di paranoia secondo la Fornero Video : In un'intervista concessa alla trasmissione radiofonica Radio Anch'io, #elsa Fornero ha commentato le ultime voci sull'abolizione della riforma delle #Pensioni, uno dei punti cardine del programma elettorale del Centrodestra, i cui massimi vertici si sono incontrati nel weekend ad Arcore per stringere l'accordo dell'alleanza. Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha rivendicato su Twitter la promessa di cancellare la legge Fornero. Da due ...

Fornero : Salvini fa discorsi distruttivi : 21.42 "Io non ho mai sentito dal segretario della Lega un discorso costruttivo, ma sempre discorsi distruttivi oppure delle facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile". Così Elsa Fornero, a 'diMartedì', replica a Salvini che chiede di abolire la riforma Fornero sulle pensioni. L'ex ministro del Lavoro ricorda anche gli "attacchi personali" di Salvini, che, incalza, "dimostrano solo la sua ...

Elsa Fornero : "Da Matteo Salvini campagne squadriste contro di me" : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, contro il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "Io non ho mai sentito dal segretario della Lega un discorso costruttivo - afferma a diMartedì , ma sempre discorsi distruttivi oppure delle facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile".Fornero continua: "Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle ...

Matteo Salvini risponde ad Elsa Fornero : 'Chissà se quel giorno piangerai ancora...' : Matteo Salvini , al vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza elettorale del centrodestra, ha ottenuto come impegno l'azzeramento della famigerata riforma Fornero , la riforma delle pensioni che ha ...

Salvini - Fornero ha rovinato italiani : (ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Fornero mi dice che sono paranoico? Con la sua pessima legge ha rovinato la vita a milioni di italiani. Con orgoglio dico che la cancellerò al primo consiglio dei ministri che ...

Fornero a Salvini : "Paranoia - abolire legge un suicidio" : "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Mi rincresce che non ci sia stato tempo di fare dei ...

Pensioni - Fornero replica a Salvini : «Paranoia - abolirla sarebbe un suicidio» Se si cancella si apre buco da 350 miliardi : Lì'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero ribatte alle ipotesi di abolizione della riforma delle Pensioni, avanzate dal centrodestra. «Berlusconi sa che la legge Fornero non si può abolire se il Paese non si vuole suicidare»

La Fornero si difende e insulta : ?Salvini è solo un paranoico : La legge Fornero di fatto sarà un nodo centrale per questa campagna elettorale. Per la Lega di Salvini eliminare la riforma delle pensioni varata dal governo Monti è un punto irrinunciabile sul piano della campagna elettorale. E proprio Berlusconi è intervenuto su questo tema. In un'intervista a Radio Capital, il Cavaliere ha spiegato la posizione di Forza Italia: "Interverremo la dove ci sembra giusto intervenire, dopo una attenta ...