Fiorentina | due nuovi nomi per il centrocampo | il prestito

Pioggia di cross - serpenti in area : Fiorentina-Inter - il duello è in fascia : Esistono due modi per fermare un 9 che si muove nell'area di rigore come nel proprio salotto di casa. Il primo, antico quanto il calcio, è quello di incollarcisi dal primo all'ultimo minuto (anche ...

Fiorentina-Inter, probabili formazioni e ultimissime: torna Chiesa, due ballottaggi nell'Inter Fiorentina-Inter, probabili formazioni E ultimissime – Nel secondo anticipo della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, l'Inter è ospite della Fiorentina all'Artemio Franchi. I ...

Fiorentina, in due per sostituire Badelj: piacciono Cataldi e Viviani Fiorentina, IN DUE PER sostituire Badelj – Manovre a centrocampo per la Fiorentina. Il direttore sportivo dei viola, Pantaleo Corvino, infatti, sta lavorando per aumentare la forza della rosa di Stefano Pioli, sopratutto in vista di qualche futura ...

Probabili formazioni/ Fiorentina Milan - quote e le ultime novità live. I duelli (Serie A - 19a giornata) : Probabili formazioni Fiorentina Milan, quote e le ultime novità live (Serie A, 19a giornata). Gattuso spera in una vittoria dopo la grande prestazione nel derby di Coppa Italia(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 10:51:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Lazio Fiorentina : il duello in mediana. Quote - le novità live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Fiorentina: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita di Coppa Italia, valida per i quarti di finale. Si gioca allo stadio Olimpico(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 17:23:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - due richieste di Stefano Pioli per completare la rosa : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dal successo contro il Cagliari, importante scatto per avvicinarsi alla zona Europa, la squadra viola può lottare fino alla fine per la qualificazione ed in questo senso saranno molto importanti le prossime partite a partire dalla gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, due le richieste da parte del tecnico Stefano ...

Ahia Inter : in vista del derby e della Fiorentina - potrebbero esserci due importanti forfait : L’Inter di Luciano Spalletti chiuderà la stagione con due incontri davvero molto delicati. La mini-crisi nella quale si trovano i nerazzurri, non lascia certo tranquillo il tecnico, che nelle prossime due gare si giocherà il passaggio alle semifinali di Coppa Italia ed una bella fetta di possibilità di lottare davvero in chiave scudetto. Due occasioni da non fallire insomma, ma l’Inter potrebbe essere costretta ad affrontarle senza ...

Fiorentina - restano due nomi per il centrocampo : Federico Viviani o Danilo Cataldi. E' questo il ballottaggio che è in atto nelle ultime ore in casa Fiorentina: chi la spunterà tra questi due sarà il centrocampista che i viola cercheranno di ...

Fiorentina - sempre Babacar : spacca in due tifosi - ma segna sempre all'ultimo... : Talento inespresso, potenziale buttato, fenomeno da aspettare. A Firenze, Khouma Babacar divide la piazza. Per alcuni è un campione che deve superare i suoi limiti (caratteriali e non) per diventare ...

Calciomercato Fiorentina - via vai sulle fasce : possibili due avvicendamenti : Calciomercato Fiorentina – Il reparto più fragile e di meno di qualità della Fiorentina è sicuramente quello dei terzini. Stefano Pioli ha deciso di puntare su Laurini e Biraghi, entrambi arrivati in estate. Le alternative invece non sono all’altezza: Bruno Gaspar, infatti, non ha convinto, nonostante siano stati spesi 3 milioni per prelevarlo dal Vitoria Guimaraes, e lo stesso Maxi Olivera sembra non rientrare nei piani del tecnico ...

Fiorentina-Sampdoria 3-2 : decidono due gol su rigore di Veretout (e la Var) : La Fiorentina supera la Sampdoria nell'ottavo di finale più equilibrato della Coppa Italia e lo fa al termine di una partita infinita con i viola in vantaggio per tre volte e per due raggiunti dai ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Fiorentina Sampdoria : quote - le ultime novità live. Il duello tra mezz'ali : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Sampdoria: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Ottavi di Coppa Italia: entrambe tengono molto alla qualificazione(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 14:53:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : in arrivo novità in attacco - due nomi ed una cessione in vista : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina di mister Pioli ha capito che può ambire ad un posto in Europa. La ricostruzione avviata in estate sta portando discreti frutti dopo l’inizio a rilento ed ora con una mano dal mercato si può pensare in grande. Prima di parlare di innesti però, si deve registrare un fallimento estivo, quello legato ad Eysseric, calciatore mai realmente esploso. Qualche problema fisico, ma non solo, ed ora ...

Calciomercato Fiorentina - osservatori in Scozia : due nomi sul taccuino : Calciomercato Fiorentina – Il pareggio contro la Lazio e la vittoria convincente al ‘Franchi’ con il Sassuolo hanno riportato un po’ di entusiasmo in casa Fiorentina. I viola vogliono tornare in Europa, con la società che ha fissato la qualificazione alla prossima Europa League come obiettivo minimo. La dirigenza gigliata intanto è al lavoro sul mercato. A gennaio qualcosa andrà fatto per colmare alcune lacune. In ...