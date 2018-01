: RT @Ombre_Luci: Le feste sono ufficialmente finite, ma c'è ancora tempo per regalare Ombre e Luci! ???? Fino al 31 gennaio puoi ancora approf… - galante_marina : RT @Ombre_Luci: Le feste sono ufficialmente finite, ma c'è ancora tempo per regalare Ombre e Luci! ???? Fino al 31 gennaio puoi ancora approf… - Cascavel47 : Finite le Feste, rientro da paura. Sacchetti bio e bottoni nucleari in testa - kailash_web : RT @Ecommerce_HUB: ??????? Finite le feste, è ufficialmente iniziato il 2018. Se ancora non l'avete fatto, è arrivato il momento di struttura… - merygreiss : RT @Ecommerce_HUB: ??????? Finite le feste, è ufficialmente iniziato il 2018. Se ancora non l'avete fatto, è arrivato il momento di struttura… - silviabest77 : Finite le Feste, rientro da paura. Sacchetti bio e bottoni nucleari in testa -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018) di Giulio Scarantino L’Epifania tutte leporta via: nel nostro paese, però, sembra essere arrivata in anticipo. Infatti è bastato qualche giorno per spezzare l’incantesimo dei giorni fatati delle. Quei giorni incantati e pieni di buoni propositi, come nel discorso del Presidente Mattarella e, soprattutto, nel silenzio dei nostri politici: finalmente con la bocca e la pancia piena della cena del veglione e non di false promesse e giri di parole. Insomma è bastato accendere la tv e dare uno sguardo ai social network per risentire il formicolio alle dita e il tremore incontrollato della gamba: la voglia di scappare. In questi giorni, in linea con il monito di Mattarella ai partiti nel trovare argomenti e proposte per i giovani, il dibattito politico si è arenato sull’introduzione deibio obbligatori a pagamento nei supermercati. Gli italiani hanno subito ...