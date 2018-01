Felpa con la scimmia | bufera su H&M Ma nessuno protesta per il bimbo drag queen

La Felpa con la scritta «La scimmia più cool»? «Non è una svista» : Un bambino di colore posa con una felpa su cui compare la scritta «The coolest monkey in the jungle» (La scimmia più cool della jungla) e no, non si tratta di un errore di produzione bensì di un’immagine pubblicitaria realizzata dall’azienda di abbigliamento H&M. Uno scatto che ha gettato il colosso svedese dell’abbigliamento nel mezzo di una bufera mediatica fatta di tantissimi commenti pubblicati da utenti offesi e ...

Bimbo di colore per pubblicizzare una Felpa con la scritta "scimmia". H&M nella bufera - si scusa e ritira lo spot : La catena di abbigliamenti svedese più famosa del mondo è stata al centro di una vera e propria bufera social. Il motivo? L'aver utilizzato un modello di colore per pubblicizzare una felpa verde con la scritta "The coolest monkey in the jungle", ossia "La scimmia più cool nella giungla". Frase che, abbinata ad un bambino di colore, ha destato molte critiche tra gli utenti che hanno sottoposto H&M ad una gogna mediatica, ...

