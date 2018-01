FCA - per Barclays il titolo è "overweight" : Allunga timidamente il passo Fiat Chrysler , che tratta con un modesto progresso dello 0,22%. Sul titolo sono arrivate le prese di profitto dopo la corsa delle ultime sedute che hanno portato il ...

Piazza Affari chiude positiva (+0 - 37%) - nuovi massimi per FCA : Milano, 8 gen. (askanews) - Chiusura positiva per Piazza Affari, in linea con l'andamento delle Borse europee: continua l'ottimismo degli investitori spinto dalla fiducia sulla crescita economica ...

FCA pensa a una Stelvio extra large per fine 2019 : ... responsabile tecnico del marchio italiano, ha chiarito alcuni aspetti: la base costruttiva sarà quella della Stelvio, rispetto a cui la nuova sport utility si differenzierà per un maggiore livello ...

Le Borse europee avanzano positive. Nuovo sprint per FCA : Da parte americana spunti potrebbero arrivare dai discorsi di discorsi di Bostic, William e Rosegren, tutti membri della Fed, su economia e politica monetaria e sull'obiettivo di inflazione. In ...

FCA non ferma la corsa in Borsa : superati i 18 euro per azione : MILANO - Fiat Chrysler non accenna a togliere il piede dall'acceleratore: l'azione Fca a Piazza Affari inizia ancora la settimana coperta di ordini d'acquisto ( segui in diretta ) e supera di slancio ...

FCA - per Alfa Romeo il 2017 è stato l'anno boom negli Usa. Con oltre 14 mila Giulia e Stelvio vendute : milaNO - Per Alfa Romeo il 2017 è l'anno del botto negli Usa. negli ultimi 12 mesi il marchio del Biscione è passato dalle 528 auto di fine 2016 ad oltre 14 mila modelli venduti....

Borse europee chiudono in spolvero - ancora rally per FCA : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...

Seduta record per FCA in Piazza Affari : il titolo chiude al suo massimo storico : Secondo gli analisti di Mediobanca il mercato Usa resta in salute e vicino a livelli record, supportato da un'economia che cresce e dagli effetti della riforma fiscale, con Fca che potrebbe essere il ...

Borse - effetto Dow Jones sui listini : Milano chiude a +2 - 8% con super FCA : L'economia americana corre: negli States gli enti di ricerca hanno rilevato una crescita al di sopra delle previsioni per l'occupazione del settore privato. A dicembre sono infatti stati creati 250.

Frena il mercato dell'auto italiano. Vendite in aumento invece per FCA : (Teleborsa) - Il mercato dell'auto registra una Frenata nell'ultimo mese dell'anno. Secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , la Motorizzazione ha immatricolato, ...

Auto - FCA : +5 - 52% immatricolazioni nel 2017. Forte crescita per Alfa Romeo e Jeep : Il gruppo Fca ha venduto 557.509 Auto in Italia nel 2017, il 5,52% in più dell'anno precedente, conquistando una quota pari al 28,29% (-0,64%). A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state 31.

