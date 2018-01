Fallimento Como Calcio | arrestati ex presidente e vice

Calcio : Fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice (2) : (AdnKronos) - Inoltre, attraverso la cessione, a giugno 2014, da parte del Calcio Como a favore della controllante S3C del medesimo complesso immobiliare, per un corrispettivo di 3.200.000 (e contestuale rinuncia all’ipoteca legale sui crediti vantati dalla cedente) concordando modalità di versament

Calcio : Fallimento Como - ai domiciliari ex presidente e vice : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - Nell’ambito dell'inchiesta penale sul fallimento della società sportiva Calcio Como , sono stati oggi arrestati Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente ex presidente e vice presidente fino al 21 luglio 2016. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico

Fallimento Calcio Como - Porro e Foti ai domiciliari per bancarotta : L'ex presidente Pietro Porro e il suo ex vice Flavio Foti sono da questa mattina agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sul Como Calcio, dichiarato fallito nell'...