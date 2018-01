Facebook dice addio a M - il suo assistente di Intelligenza Artificiale : L’assistente digitale di Facebook, M, ha rassegnato le dimissioni. A partire dal 19 gennaio l’azienda metterà fine al progetto sul sistema di Intelligenza Artificiale nel quale aveva investito tre anni fa, ricollocando le risorse che ci lavoravano in altri settori. I suggerimenti di contesto (cioè quelli evinti in base ai temi delle conversazioni) continueranno vivranno all’interno delle chat di Messenger (dove erano attive), ...

26 dicembre - Santo Stefano : ecco IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp : 1/43 ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Ogni anno il 26 dicembre si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, le FRASI e CITAZIONI più belle da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 26 dicembre 2017 si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, i VIDEO più belli da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro questo ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/19 ...

Sorprendenti problemi Facebook il 13 dicembre : il social è down e non funziona : Si segnalano improvvisamente problemi Facebook oggi 13 dicembre, al punto che al momento della pubblicazione il popolarissimo social network risulta essere down. Poco prima delle 16.30, infatti, soprattutto da mobile sono giunte segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato la mancata raggiungibilità della Home page, mentre da app per Android ed iOS al momento ci sono notizie discordanti. Posso intanto confermarvi che la chat funziona ...

13 dicembre 2017 - Santa Lucia : ecco le immagini più belle per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/38 ...

Facebook dice che fatturerà i suoi ricavi nei paesi dove vende la pubblicità e non più in Irlanda : Facebook ha annunciato che entro la prima metà del 2019 cambierà il metodo con cui contabilizza i ricavi che derivano dalle inserzioni pubblicitarie. In sostanza Facebook dice che fatturerà i ricavi nel paese dove le inserzioni pubblicitarie sono state vendute The post Facebook dice che fatturerà i suoi ricavi nei paesi dove vende la pubblicità e non più in Irlanda appeared first on Il Post.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli atti del “processo” in Cassazione : “Aveva profili Facebook falsi per carpire notizie sulle borsiste : L’inchiesta – Sexgate “Manda la foto hot o niente concorso”. Il metodo Bellomo “falsi profili Facebook per spiare”. “processo” al consigliere di Stato per suoi corsi alle aspiranti magistrate. “Ragazze ricattate per vantaggi sessuali” di Carlo Tecce Che Grasso che fa di Marco Travaglio “Ma Che tempo che fa è una tribuna politica? È uno spazio elettorale?”. La questione, davvero centrale e decisiva per le sorti della Nazione, la ...

8 dicembre 2017 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco le FRASI più significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l’8 dicembre. L’Immacolata Concezione è un dogma: definisce una verità assoluta, inopinabile, valida sempre, in ogni cultura e in ogni tempo, cui ogni singolo credente deve prestare fede indefettibile. Il Figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria e ciò è possibile per opera dello Spirito Santo e perché Dio, nel suo progetto d’amore, ha ...

8 dicembre 2017 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp : L’8 dicembre la Chiesa cattolica celebra la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Qual è il significato di “Immacolata Concezione“? La Vergine Maria, pur essendo stata concepita dai genitori (sant’Anna e san Gioacchino), così come vengono concepite tutte le creature umane, non è mai stata toccata dal peccato originale sin dal suo concepimento. E’ un dogma cattolico, proclamato da papa Pio ...

8 dicembre 2017 - Buona Festa dell’Immacolata Concezione : ecco le migliori IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/24 ...

Problemi Facebook Messenger oggi 5 dicembre : impossibile inviare e leggere messaggi via app e PC : In corso Problemi con Facebook Messenger in questa mattinata del 5 dicembre. Il servizio di messaggistica del social network è completamente down da qualche minute e le segnalazioni raccolte sono già nell'ordine delle centinaia. Ecco di seguito spiegato cosa sta succedendo all'app dedicata ma pure alla versione desktop del servizio. in realtà, proprio come già accaduto lo scorso 30 novembre, tentando di caricare le conversazioni della chat ...

8 dicembre 2017 - Buona Festa dell’Immacolata : ecco le immagini più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/29 ...