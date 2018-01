F1 | Fernando Alonso confida nella power-unit Renault per tornare grande con la McLaren

Fernando Alonso in crescita verso la 24 Ore di Daytona : 12° nei test - Felipe Nasr ha il miglior tempo : Fernando Alonso si sta preparando scrupolosamente per la 24 Ore di Daytona che si correrà il 27-28 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che utilizzerà la gara sul circuito statunitense in preparazione della 24 Ore di Le Mans, si è comunque ben comportato nei tanti test che si sono svolti in questi giorni. Nell’ultimo, il pilota della Ligier JS P 217 (team United Motorsport) ha chiuso in dodicesima posizione con il tempo ...

Fernando Alonso carico per la 24 Ore di Daytona : “Non temo la notte - difficoltà per il traffico. E la preparazione fisica…” : Fernando Alonso si avvicina a grandi passi alla 24 Ore di Daytona, sua prima gara stagionale e prima endurance della vita. Tra tre settimane sarà impegnato sul circuito statunitense e intanto in questi giorni ha testato la vettura e il tracciato. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si sta cercando di adattare alle particolarità di una 24 Ore e la prova di Daytona non è fine a se stessa: l’obiettivo è naturalmente quello di farsi ...

Fernando Alonso : “Voglio vincere il terzo Mondiale in F1. Correrò la 24 Ore di Le Mans - l’anno prossimo a Indianapolis” : Fernando Alonso si sta preparando alla 24 Ore di Daytona che si disputerà il 27-28 gennaio ma nel frattempo, dopo aver completo i suoi primi giri sul circuito statunitense, lo spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante la conferenza stampa: “Il mio più grande obiettivo è vincere il terzo titolo in F1“. In vista della gara di endurance, test per la 24 Ore di Le Mans, ha poi rilanciato: “Ho molto da ...

24 ore di Daytona – Fernando Alonso : “Bella esperienza - proveremo a vincere la gara” : Un nuovo obiettivo per Fernando Alonso, che non smette di puntare in grande, nonostante alcune stagioni deludenti nel Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno spagnolo ora è negli Stati Uniti, con circolino rosso sulla 24 ore di Daytona. Sul primo contatto con la pista statunitense ha parlato al quotidiano iberico Marca: “E’ stato abbastanza impressionante, simile a Indianapolis l’emozione di giungere e notare la grandezza del ...

Alain Prost punzecchia Fernando Alonso : Alain Prost punzecchia Fernando Alonso. "In casa McLaren Stoffel Vandoorne è al suo livello se non addirittura meglio" sentenzia il pluricampione del mondo della Formula 1 intervistato dall'emittente belga RTBF. "Già prima di approdare nel 'Circus' Vandoorne era considerato un giovane con un grandissimo futuro davanti a sé - aggiunge il francese -. ...

Fernando Alonso lancia un team di eSports : Fernando Alonso eSports, il pilota lancia il proprio team negli sport elettronici. La squadra dello spagnolo si chiamerà “FA Racing G2 Logitech G”. L'articolo Fernando Alonso lancia un team di eSports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fernando Alonso entra nel mondo degli eSport con il team FA Racing G2 Logitech G : Come segnala eSportsobserver.com, Fernando Alonso, il due volte campione del mondo di Formula 1 e G2 eSports, la squadra spagnola di eSport, annunciano la loro collaborazione per la creazione del team FA Racing G2 Logitech G: per la prima volta un pilota di Formula 1 unisce il suo nome agli eSport.Come pilota, Fernando Alonso ha "abbracciato" già i simulatori, i quali sono diventati una parte importante per il "regime" professionale di un pilota ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Fernando Alonso : “Pronto a competere con i migliori. Era il momento migliore per passare ai motori Renault” : Uno dei protagonisti della conferenza stampa che ha aperto il GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1 2017, è stato Fernando Alonso. Inevitabili le domande sui suoi impegni futuri: quest’anno ha disputato la 500 miglia di Indianapolis, a gennaio farà la 24 Ore di Daytona. “Ho avuto buone sensazioni nei test. Sono contento, ho avuto l’opportunità di testare macchine con tecnologie diverse che non ci sono ancora in F1 e ...

F1 - la griglia 2018 di Alonso : le Ferrari alle spalle di Fernando : "Secondo metto Lewis Hamilton perché è il campione del mondo - ha continuato il pilota di Oviedo - davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo ". La prima delle Ferrari è solo quarta: ...

F1 - Fernando Alonso : “Nel 2018 tornerò ad alto livello. Mi vedo favorito insieme ad Hamilton - Verstappen e Ricciardo. Le Ferrari…” : La stagione di Formula 1 che si sta per concludere non sarà certo una delle più memorabili per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo ha vissuto ancora una volta un anno da incubo alla guida della McLaren, faticando spesso non solo ad essere competitivo ma anche a portare a termine una gara. Il binomio tra la scuderia britannica e la Honda si è rivelato un fallimento, ma nel 2018 si volterà pagina, con la nuova fornitura della Renault. “Sono ...

Fernando Alonso - 113 giri sulla Toyota LMP1 in Bahrain : L'inseguimento alla triple crown da parte di Fernando Alonso è passato dal Bahrain, dove il due volte campione del mondo di Formula 1 ha provato la Toyota TS050 Hybrid nel rookie test del WEC. L'asturiano, all'esordio al volante di un prototipo LMP1, ha inanellato 113 giri, cogliendo il miglior tempo di 1'43"013, ...

Fernando Alonso verso la 24 Ore di Le Mans! Lo spagnolo ha testato la Toyota in Bahrain : Fernando Alonso parteciperà alla 24 Ore di Le Mans che si correrà il prossimo anno sul circuito francese. Lo spagnolo salirà a bordo di una Toyota e oggi ha proprio testato quella vettura in un test di 40 minuti in Bahrain, condividendo la guida con Sebastien Buemi che sarà uno dei suoi compagni proprio durante la corsa endurance più famosa del mondo. L’ex Campione del Mondo di Formula Uno ha fatto registrare il suo miglior tempo di ...