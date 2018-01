: +Europa, suona come una minaccia. Invece è il nome di un partito - silviabest77 : +Europa, suona come una minaccia. Invece è il nome di un partito - Cascavel47 : +Europa, suona come una minaccia. Invece è il nome di un partito - MPenikas : +Europa, suona come una minaccia. Invece è il nome di un partito - ilfattoblog : +Europa, suona come una minaccia. Invece è il nome di un partito - La potenza espressiva delle immagini supera, spe… - EuropaToday : Veramente questo #primaglitaliani suona discriminatorio contro gli altri Europei, cosi come suona male altrove in E… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018) La potenza espressiva delle immagini supera, spesse volte, quella dei concetti. Sicuramente la supera nel caso dell’amorevole abbraccio tra Giorgio Soros e Emma Bonino. Un’immagine che, ultimamente, circola incontrollata sulle reti sociali. E a nulla è valso il goffo tentativo in extremis di taluni di liquidare l’immagineun fake. L’immagine è evocativa, giacché rivela la reale espressività politica di un– i “Radicali” – che da sempre si ponepunta avanzata della modernizzazione capitalistica e liberal-libertaria dei costumi, appoggiando ora il libero spinellaggionon plus ultra dell’umana libertà, ora il sostegno incondizionato alle politiche imperialistiche di Israele, ora la privatizzazione in senso liberista del reale e dell’immaginario, ora il rivendicato appoggio alle oscene pratiche del ...