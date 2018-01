Esenzione canone Rai 2018 | attenzione alle scadenze

Chi non paga il canone RAI 2018? Tutti i casi validi per l'Esenzione : Guardare la TV in streaming non comporta il pagamento , sempre che non la si visualizzi tramite collegamento ad un qualsivoglia apparecchio televisivo, o device in grado di decifrare il segnale del ...

Chi non paga il canone RAI 2018? Tutti i casi validi per l’Esenzione : Chi non paga il canone RAI 2018? Le linee guida sono state già divulgate, ma ci sono ancora dei dubbi, delle domande che gli utenti in particolari situazioni sono soliti farsi. Ci rivolgiamo proprio a loro, affinché abbiano ben chiara la questione, e possano trarre le proprie conclusioni. Per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone RAI 2018 serve innanzitutto aver compiuto 75 anni entro il termine ultimo di scadenza utile al versamento ...

Informazioni aggiornate su Canone RAI 2018 : Esenzione - costo e sanzioni al 23 dicembre : Si parla tantissimo in questi giorni di Canone RAI 2018, soprattutto per quanto riguarda l'esenzione. Di recente abbiamo già indicato sulle nostre pagine quali siano i casi che ci rientrano, con relative Informazioni per contattare l'Agenzia delle Entrate ed inviare la relativa documentazione per evitare di pagare la quota annuale. Premesso che ad oggi 23 dicembre non sono emersi casi legittimi in questo senso che vanno al dì là di coloro che ...

Canone Rai 2018/ Esenzione - regole e scadenze : senza Mondiali monta la protesta : Canone Rai 2018: Esenzione, regole e scadenze. L'acquisizione dei diritti tv dei Mondiali di calcio da parte di Mediaset fa montare la protesta da parte dei consumatori.(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:52:00 GMT)

CANONE RAI 2018/ Esenzione - regole e scadenze : la dichiarazione vale un anno : CANONE Rai 2018, Esenzione e dichiarazione di non pagamento: regole e scadenza. Le date d'invio delle domande, tutte le ultime notizie. Oggi la scadenza presentazione del modulo cartaceo(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 13:00:00 GMT)

CANONE RAI 2018/ Esenzione - regole e scadenze : Manovra - “il canone costerà ancora 90 euro” : canone Rai 2018, Esenzione e dichiarazione di non pagamento: regole e scadenza. Le date d'invio delle domande, tutte le ultime notizie. Le scuole devono pagare il canone?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 12:30:00 GMT)

CANONE RAI 2018/ Esenzione - regole e scadenze : le date d’invio delle domande : CANONE Rai 2018, Esenzione e dichiarazione di non pagamento: regole e scadenza. Le date d'invio delle domande, tutte le ultime notizie. Le scuole devono pagare il CANONE?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 03:42:00 GMT)

Canone Rai 2018/ Esenzione - scadenza e regole : i possessori di un computer devono pagarlo? : Canone Rai 2018, Esenzione, scadenze e regole: come ed entro quando inviare le domande. Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate, le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:25:00 GMT)

Canone Rai - ecco le regole per l'Esenzione : dichiarazioni entro il 31 dicembre 2017 : Esenzione Canone Rai: cosa e come fare? Vi diamo tutte le informazioni necessarie per non incappare in spiacevole sanzioni. C’è tempo fino al 31 gennaio 2018 per presentare la dichiarazione di non detenzione dell'...

Canone Rai - la guida all'Esenzione : come non pagare la tassa alla tv di Stato : Il Canone Rai? Si può anche non pagare. L'agenzia delle Entrate ha infatti appena comunicato che entro la fine di dicembre bisogna presentare la richiesta e la modulistica per evitare di saldare il ...

Canone Rai - come fare per l'Esenzione : (Teleborsa) - C'è tempo fino al 31 gennaio 2018 per presentare la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo, ma è preferibile anticipare i tempi. L'Agenzia delle Entrate ricorda la ...

Canone Rai - le regole per l’Esenzione : le dichiarazioni entro il 31 dicembre Imu - Tasi - Iva e Inps : le scadenze di oggi : Chi non possiede un apparecchio televisivo e dunque non deve pagare il Canone, deve presentare la domanda entro il 31 dicembre, o entro il 20 nel caso in cui scelga di inviarla via posta cartacea. Il modello di dichiarazione si trova online

Come ottenere l’Esenzione dal pagamento del canone RAI : Chi non ha una tv, tra gli altri, può fare domanda di non pagare il canone entro il 31 gennaio (ma è meglio muoversi prima) The post Come ottenere l’esenzione dal pagamento del canone RAI appeared first on Il Post.

Svolta per Esenzione canone RAI 2018 : scadenze e download modulo dell’Agenzia delle entrate : Ci sono importanti novità che oggi 18 dicembre dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda il canone RAI 2018 e la sua esenzione, a distanza di qualche mese dal nostro ultimo punto della situazione. La nuova Legge di Stabilità 2016, come tutti sanno, dà per scontato che tutti siano tenuti a versare la quota, con addebito automatico sulla bolletta dell'elettricità in riferimento alle quote che vanno da gennaio ad ottobre. Tuttavia, non vanno ...