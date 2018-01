Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato | interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Palermo - non solo Moreo : si insiste anche per Puscas. Le ultime su Embalo : Calciomercato Palermo – Il Palermo guida la classifica di Serie B. Il club rosanero punta alla promozione diretta in Serie A e per questo sta cercando di rinforzare la propria rosa. In giornata è stato raggiunto un accordo per Stefano Moreo del Venezia che arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’arrivo dell’ex Entella però non esclude quello di Georges Puscas, che il ds dei rosanero Fabio Lupo continua a ...

Esclusiva CalcioWeb - parla il ds del Sion : “Kasami al Bologna? Ecco la verità” : “Nessuna richiesta ufficiale, non credo che parta a gennaio”. Contattato dalla redazione di CalcioWeb, il ds del Sion Marco Degennaro, ha risposto ad una domanda molto in voga in queste ore. Si è infatti molto parlato di un possibile approdo del centrocampista Kasami al Bologna, ma il ds del club svizzero ha smentito tali chiacchiere. Secondo Marco Degennaro infatti, il calciatore dovrebbe restare alla base nel mese di gennaio e comunque al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - la situazione su Porcino ed intanto arriva il secondo acquisto : Calciomercato Reggina – La Reggina è in ripresa nel campionato di Serie C, successo nel derby contro il Catanzaro che ha allontanato la crisi. Adesso la pausa prima di tornare in campo ma per il momento tiene banco il mercato. Come già annunciato in precedenza sarà rivoluzione con tanti acquisti e tante cessioni, importanti aggiornamenti anche su Porcino e De Francesco, in scadenza di contratto al termine della stagione. secondo ...

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...

Esclusiva CalcioWeb - svolta per Darmian : si torna in Italia… ma non alla Roma - tutti i dettagli : Il terzino del Manchester United e della Nazionale italiana Matteo Darmian è stanco di far panchina e già nel mese di gennaio si appresta a fare le valige per tornare in Serie A dopo l’addio al Torino di qualche sessione di mercato fa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioWeb, sarebbero tre i club sulle tracce del calciatore, ma tra questi non c’è la Roma. La prima squadra a farsi viva dalle parti ...

Esclusiva CalcioWeb – Torino - Fiorentina e Spal su Locatelli : le intenzioni del Milan : L’arrivo di Lucas Biglia in estate e il recupero di Riccardo Montolivo hanno tolto il posto di titolare a Manuel Locatelli, vera rivelazione dell Milan della passata stagione. Il centrocampista comunque è riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio, soprattutto come interno di centrocampo. Nonostante questo da qualche settimana si è cominciato a parlare di un possibile trasferimento in prestito del calciatore per tornare a giocare con ...

Esclusiva CalcioWeb – Juventus e Atalanta hanno deciso il futuro di Orsolini : soluzione a sorpresa! : Il mercato di gennaio è ufficialmente cominciato. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile trasferimento di Riccardo Orsolini, esterno offensivo di proprietà della Juventus ma girato in prestito biennale in estate alla’Atalanta che ha voluto a tutti costi il giocatore tanto da battere la concorrenza di altre squadre di Serie A. In questa prima parte di stagione, però, l’ex Ascoli ha trovato pochissimo spazio nello ...

Esclusiva CalcioWeb – Benevento - l’agente di Antei svela : “Ritorno al Sassuolo? Ecco la verità” : La stagione di Luca Antei può considarsi finita. Il difensore del Benevento, infatti, nella sfida con l’Udinese ha riportato la rottura del tendine d’achille che ha costretto il giocatore ad operarsi. In queste ore si è parlato di un possibile ritorno di Antei al Sassuolo, visto che il giocatore è approdato nel club campano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Intercettato in Esclusiva dalla redazione di CalcioWeb, ...

Esclusiva CalcioWeb - l’agente di Sturaro annuncia : “Via dalla Juve a gennaio? Vi svelo tutto” : Nella sfida di questa sera tra Juventus e Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Allegri pare intenzionato a lanciare nuovamente titolare Stefano Sturaro a centrocampo, nel suo ruolo naturale dopo alcune apparizioni sulla fascia destra. In questa stagione il numero 27 bianconero sta trovando pochissimo spazio, contattato in Esclusiva da CalcioWeb il suo agente, Carlo Volpi, ha fatto un punto della situazione in vista del mercato di ...

Milan - il fondo Elliott risponde all’Esclusiva di CalcioWeb : gli aggiornamenti sul futuro del club : Il Milan è in ripresa dopo un periodo veramente difficilissimo tra campionato ed Europa League, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce da un doppio successo, quello in campionato contro il Bologna e quello in Coppa Italia contro il Verona. Nelle ultime ore il club ha dovuto fare i conti con il caso Donnarumma, il portiere è stato contestato durante la partita di Coppa Italia dopo le voci sulla volontà di lasciare il Milan, addirittura si era ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - doppio giallo in casa amaranto : importanti decisioni in arrivo : Calciomercato Reggina – La Reggina è reduce dalla sconfitta contro il Siracusa, il percorso in questo inizio di stagione per la squadra amaranto può considerarsi comunque positivo, per gli amaranto adesso riposo ‘forzato’, la squadra di Maurizi tornerà in campo il 18 novembre nella difficile trasferta contro il Lecce. In casa Reggina tiene banco anche e soprattutto la questione mercato, la squadra potrebbe clamorosamente ...