Emma e la polemica per la pelliccia nel nuovo video

In Francia scoppia la polemica sulla sicurezza dopo il linciaggio di 2 poliziotti in un sobborgo di Parigi. Emmanuel Macron sotto accusa : Indignazione, paura e una durissima polemica politica sulla sicurezza. La Francia ha salutato così l'inizio del 2018 dopo il pestaggio di due poliziotti avvenuto nel sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne durante la notte di Capodanno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "un linciaggio codardo e criminale". I dati del ministero dell'Interno parlano di una notte di San Silvestro trascorsa tra violenze e disordini in ...

Emmanuel Macron alla prova del linciaggio di Capodanno. In Francia scoppia la polemica sulla sicurezza dopo l'aggressione : Indignazione, paura e una durissima polemica politica sulla sicurezza. La Francia ha salutato così l'inizio del 2018 dopo il pestaggio di due poliziotti avvenuto nella banlieue parigina di Champigny-sur-Marne durante la notte di Capodanno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "un linciaggio codardo e criminale". I dati del ministero dell'Interno parlano di una notte di San Silvestro trascorsa tra violenze e disordini, non ...

Emma imita Scianel di Gomorra : l’omaggio alla serie tv sfocia in polemica (video) : Emma imita Scianel di Gomorra in un video postato direttamente dalla cantante sul proprio account Instagram. Nel contenuto pubblicato sul social network, Emma ha chiaramente voluto omaggiare la serie tv italiana da record, calandosi nel personaggio di Scianel. Insieme ad un'amica, Emma ha ricreato le atmosfere di un episodio della nuova stagione della serie tv, in particolare il momento in cui la boss Scianel esce dal carcere ed incontra ...