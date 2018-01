Elezioni | Cesa | bene incontro con Mastella

Elezioni - Mastella resuscita l’Udeur con Pomicino e Cesa : “Senza di noi il centrodestra non arriva al 40%” : Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella rilancia l’Udeur in formato 2.0 e lo fa insieme con gli ex Dc Paolo Cirino Pomicino e Lorenzo Cesa (oggi segretario nazionale Udc). Da Napoli l’ex Guardasigilli è chiaro sul posizionamento politico in vista delle prossime Elezioni. “Senza di noi il centrodestra non va da nessuna parte, non arriverà al 40% e senza il 40% non si governa. E’ chiaro che questa legge elettorale favorisca i vari Mastella e noi ...