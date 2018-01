Effetti collaterali delle cure per il cancro del colon-retto

Minenna : uscire dall’euro si può Effetti collaterali imprevedibili ma l’inflazione non è assicurata : Marcello Minenna, economista, ex assessore al bilancio della giunta Raggi, viene da molti indicato come il ministro dell’Economia in un governo Di Maio. Lui si schermisce con decisione: «Io ministro in un governo 5 stelle? Sono 25 anni che servo lo Stato e metto le mie competenze a disposizione. Detto questo, nessuno mi ha contattato, per ora parli...