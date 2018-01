Ecco LIVERPOOL il porto dei Fab4

Calciomercato Liverpool - super colpo : Ecco l’erede di Coutinho : Calciomercato Liverpool – Il Liverpool non perde tempo e nelle prossime ore potrebbe chiudere per l’erede di Coutinho, ceduto al Barcellona per 160 milioni di euro. Dopo le indiscrezioni di ieri de “L’Equipe”, “beIN Sports” da’ per fatto l’arrivo ad Anfield di Riyad Mahrez. Il trequartista algerino del Leicester dovrebbe effettuare gia’ nelle prossime ore le visite mediche e si ...

Klopp “bombardato” di domande su Coutinho : Ecco come risponde il tecnico del Liverpool : “Non ho nulla da dire su Coutinho, non aiuterebbe ne’ me, ne’ il giocatore, ne’ la societa’. Tutto quello che potrei dire farebbe nascere altre voci ma il calciomercato funziona cosi'”. Jurgen Klopp sceglie la strada del no comment davanti alle insistenti indiscrezioni sul futuro del brasiliano, che in Spagna vedono sempre piu’ vicino al Barcellona. L’unica certezza e’ che l’ex ...

Premier League - Ecco perché il Liverpool ha strapagato Virgil van Dijk? : Qui sotto lo vediamo in una situazione di questo tipo, contro una delle squadre che attacca meglio la profondità al mondo, il Manchester City di Guardiola. Van Dijk inizialmente marca Agüero, con il ...