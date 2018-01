E' nato Google Pay

Google vs Amazon : YouTube sarà elimi nato anche da Amazon Fire TV Stick : Dopo averlo rimosso su Echo Show, Google dal prossimo 1 gennaio 2018 bloccherà l'accesso a YouTube anche su Amazon Fire Tv Stick . L'articolo Google vs Amazon : YouTube sarà eliminato anche da Amazon Fire TV Stick è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google tornerà al CES - e per il prossimo ha opzionato uno stand abbastanza grande : Il CES in programma a Las Vegas per il 9 gennaio vedrà la partecipazione di una vecchia, importante, conoscenza. Si tratta di Google