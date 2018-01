È già finita la moda della GoPro? : È già finita la moda della GoPro? La telecamerina da montare sul casco della bici o con cui fare immersioni ha già fatto il suo tempo dopo tre anni di boom commerciale in tutto il mondo? La notizia è che l’azienda californiana che produce videocamere indossabili e droni, si avvia verso una possibile vendita o unione con altre aziende nel tentativo di salvare il marchio, dopo la pubblicazione dei risultati del ...

Cagliari-Van der Wiel - è già finita? Si va verso la rescissione contrattuale : Cagliari-Van der Wiel, è già finita? Si va verso la rescissione contrattuale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Van DER Wiel- Potrebbe esser giunta già ai titoli di coda l’avventura di Van der Wiel in maglia rossoblù. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la società sarda e il giocatore ...

Inter - è già finita la magia? Joao Mario : che flop! Spalletti predica calma - ma… : Inter, è già finita la magia? Joao Mario: che flop! Spalletti predica calma, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, è GIà finita LA MAGIA- Terza sconfitta consecutiva e addio al sogno Coppa Italia. Dopo un grande inizio di stagione l’Inter cominica a scricchiolare. Forse un periodo di leggero appannamento, forse un periodo di scarsa ...

Temptation Island - tra Selvaggia Roma e Luca Muccichini è già finita : Periodo sentimentalmente turbolento per Selvaggia Roma, protagonista di Temptation Island che dopo aver lasciato il suo ‘Lenticchio’ Francesco Chiofalo era tornata con l’ex, Luca Muccichini con tanto di conferma social in seguito all’accusa di Chiofalo che l’aveva tacciata di essere bugiarda in quanto non aveva confermato la storia. Lei, dal canto suo, sembrava serena accanto a Luca, tanto da definirsi finalmente ...

Temptation Island - Selvaggia Roma single : è già finita con Luca : Selvaggia Roma è già single, la convivenza era stata una scelta affrettata Solo pochi giorni fa Selvaggia Roma aveva confermato di essere tornata insieme all’ex fidanzato Luca. Da settimane non si faceva che parlare della loro presunta storia d’amore, i sospetti li aveva lanciati proprio Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island dopo aver confermato […] L'articolo Temptation Island, Selvaggia Roma single: ...

La guerra in Siria non è finita ma già si pensa alla ricostruzione : Oltre cinque milioni di Siriani si sono aggiunti alla popolazione, già ampia, di profughi nel mondo. All'interno del paese 13 milioni di persone vivono in stato di necessità. L'Onu ha dichiarato che ...

La guerra in Siria non è finita ma già si pensa alla ricostruzione : A Ginevra i negoziati di pace vanno a rilento, ma i profughi Siriani hanno ricominciato a tornare nel loro paese. Dove tutto dev’essere ricostruito. Leggi

Turchia Leonardo-Antalyaspor - è già finita Le nostre strade si dividono : ANTALYA - Leonardo-Antalyaspor, è già finita. L'avventura dell'allenatore brasiliano sulla panchina della formazione turca è durata poco più di due mesi. Questo il comunicato della società su twitter: ...

Nizza-Sneijder - è già finita : l’olandese verso la MLS : Nizza-Sneijder, è già finita: l’olandese verso la MLS Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Nizza-Sneijder, RAPPORTO FINITO?- Wesley Sneijder è stato il gran colpo estivo del Nizza. Il club francese, infatti, era impegnato contro il Napoli per i preliminari di Champions e decise di acquistare l’olandese per essere più competitivo contro gli azzurri. ...

Ischia - è già finita la solidarietà post-sisma : 'Doppi turni? Fateveli voi' : Ischia - solidarietà dimezzata per alunni e studenti del post terremoto. Per loro niente più alternanza nell'uso delle classi dove sono ospitati, ma solo turni pomeridiani. Lo hanno deciso i dirigenti ...

Donald Trump - messaggio dal Giappone alla Corea del Nord : "Era della pazienza strategica è finita" : Da parte sua il premier nipponico Abe ha dichiarato che il Giappone e gli Stati Uniti sono in "pieno accordo". "Per più di 20 anni, la comunità internazionale ha tentato il dialogo con la Corea del Nord", ha detto Abe. "Ora non è il momento del dialogo, ma quello di applicare il massimo livello di pressione"

FRANCESCO MONTE / Era già finita con Cecilia Rodriguez? La confessione di Jeremias... (Domenica Live) : FRANCESCO MONTE, le dichiarazioni a Radio Costanzo Show: l'ex tronista di Uomini e Donne confida di amare ancora Cecilia Rodriguez e sull'Isola dei Famosi dice che...(Pubblicato il Sun, 05 Nov 2017 14:10:00 GMT)

Atletica - Wayde Van Niekerk si infortuna giocando a rugby! Addio Giochi del Commonwealth - stagione già finita : Wayde Van Niekerk ha subito un bruttissimo infortunio mentre stava giocata a rugby. La partita tra vip disputata a Capetown è stata letale per il Campione Olimpico e del Mondo dei 400m: rottura del menisco mediale e laterale oltre che del crociato anteriore. Il sudafricano, vera icona dell’Atletica leggera e possibile erede mediatico di Usain Bolt, si dovrà così sottoporre a un intervento chirurgico a cui poi seguiranno sei mesi di ...

Sci alpino - Bode Miller annuncia il ritiro. “Non ho motivazioni per tornare a gareggiare - la mia carriera è finita” : Bode Miller ha annuncia il ritiro dall’attività agonistica. Era nell’aria, da quando non era stato inserito nella squadra americana di Coppa del Mondo 2017-2018 ed oggi è stato lo stesso sciatore ad annunciarlo nel corso di un’intervista a NBC Sports. “Il momento era arrivato da un po’. Solo passando il tempo con i miei figli e la mia famiglia ho le motivazioni per andare avanti. Cosa che nello sci non ho più, sento ...