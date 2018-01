Due metri di neve al Sestriere | strada liberata durante la notte

Con l’Epifania neve fino a Due metri sulle Alpi| Cervinia - riaperta la strada | Meteo : Vortice nordatlantico e nuova ondata di maltempo al Nord: nevicate copiose in montagna. Le temperature resteranno al di sopra della media stagionale, al Sud un vero e proprio assaggio di primavera, si sfioreranno i 20 gradi

Neve fino a Due metri nel weekend - a Cervinia 12mila turisti bloccati. Livigno - terrore in seggiovia : Sono 12mila i turisti bloccati a Cervinia, in Valn d'Aosta, dove in 24 ore sono caduti due metri di Neve. L'emergenza per pericolo valanghe ha portato alla chiusura della strada regionale della Valtournenche. Intanto una nota del Comune sconsiglia a residenti e turisti di stare all'aperto. Le forti nevicate che oggi sembrano aver dato tregua dovrebbero continuare nel fine settimana. Per l'Epifania sono infatti previste ...

Maltempo in Val d’Aosta : Cervinia sepolta da Due metri di neve : Forte vento al Sud e abbondanti nevicate al Nord, in particolare in Valle d’Aosta: il Maltempo ha causato diversi disagi nella penisola, rendendo difficili gli spostamenti delle vacanze di inizio anno. Breuil-Cervinia (Aosta), dove sono caduti quasi due metri di neve, è rimasta isolata per tutta la notte tra il 3 e il 4 gennaio, salvo il transito di eventuali mezzi di soccorso. Oggi, venerdì 5 gennaio, guide alpine e funzionari della ...

Cervinia sotto Due metri di neve : 10mila turisti isolati : Cervinia, in provincia di Aosta, è sommersa dalla neve. In paese nelle ultime ore è caduta un'abbondante nevicata e sul posto ci sono circa diecimila turisti. Nella giornata di giovedì il...

Sulle Alpi scesi oltre Due metri di neve in poche ore|mappa Valanga su Cortina |Foto : Il fronte freddo imperversa sull’Italia e scende verso il Centro-Sud. Al Nord oltre 2,4 metri di manto bianco in Trentino-Alto Adige, 1,8 metri in Valle d’Aosta

"A San Silvestro non lavoro" : mamma con Due figli trasferita per rappresaglia a 100 chilometri da casa : In troppe aziende è da tempo in atto un attacco psicologico contro i lavoratori, rei di voler riconosciuti i propri diritti. L'approccio di queste ditte è lo stesso che si utilizza nelle caserme con ...

Schianto tra Due auto sull'A1 : maxi-coda di 11 chilometri : Code di undici chilometri sull'A1 Roma-Napoli alla Diramazione di Roma Sud tra Roma Sud e il bivio per la A1, all'altezza di San Cesareo, per un incidente avvenuto intorno alle 8 e che ha visto ...

Trump ha ridotto di ottomila chilometri quadrati Due aree protette nello Utah : È la più grande revisione degli spazi protetti per motivi storici, culturali e scientifici nella storia statunitense The post Trump ha ridotto di ottomila chilometri quadrati due aree protette nello Utah appeared first on Il Post.

Tenerife - cede il pavimento di un disco-pub. Voragine di 4 metri - ventiDue feriti -Video Twitter : Una Voragine di almeno quattro metri si è aperta all'improvviso nel disco club Paradise ad Adeje, sull'isola di Tenerife. ventidue persone che sui trovavano all'interno del locale...

Calciomercato Juventus - Marotta proposti Due parametri zero di lusso : la risposta dei bianconeri : Calciomercato Juventus – In questi ultimi anni la Juventus è stata grande protagonista nel mercato dei parametri zero di lusso. Marotta ha messo una serie di colpi davvero top senza sborsare un euro: vedi Pirlo, Pogba, Khedira e Dani Alves. La dirigenza in vista della prossima estate ha messo nel mirino due giocatori in scadenza: Emre Can e Goretzka, rispettivamente del Liverpool e dello Schalke 04. Ai bianconeri però sono stati proposti ...

Altro incidente in Autopalio - Due auto coinvolte. Feriti e code chilometriche : Coinvolti una Ford Fiesta e un Discovery Sport: una delle auto ha perso il controllo, probabilmente a causa del manto reso viscido dalla pioggia, dando origine alla carambola. Sul posto la Polstrada, ...