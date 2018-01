Dua Lipa | ci sarà anche una sua canzone nella colonna sonora di “50 Sfumature di Rosso”

Svelata la tracklist della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso - con Liam Payne e Rita Ora anche Dua Lipa - Sia e Jessie J : Annunciata la tracklist completa della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della saga di E. L. James, in arrivo al cinema dall'8 febbraio 2018. Dopo l'annuncio della collaborazione di Liam Payne e Rita Ora in For You, sono state rese note le altre tracce che fanno parte della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, disponibile dal 9 febbraio, mentre il pre-order sarà attivo a partire da questo venerdì 12 ...

Spotify - Emimem è il più ascoltato per allenarsi. Si torna in forma al ritmo di Post Malone e Dua Lipa : Fra l'altro, sempre in tema di ripresa della routine dopo le festività, Spotify segnala che lo streaming di questo genere di playlist aumenta già dal primo gennaio e raggiunge il picco verso il 24 ...

Dua Lipa ha chiesto scusa per aver usato un’espressione razzista in una cover del 2014 : Dua Lipa si è scusata tramite una serie di tweet in merito a una cover da lei cantata nel 2014 della canzone di Mia J “Smoke, Drink, Break-Up”. [arc id=”07719996-66ee-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Nel testo della canzone c’è una frase abbastanza forte e dai connotati razzisti, che Dua Lipa aveva cantato pur non pronunciando per intero la parola incriminata “nigga”. Future Child Star Un post condiviso da ...

Natale : i regali che faremmo a Dua Lipa : Oro, argento, rosso. E poi nero, per l’ultimo dell’anno. Il Natale di Dua Lipa è tradizionale (quanto a colori), sexy (quanto a proporzioni). La pop star britannica ci ispira una gallery di regali – da fare e da farsi – mini. Sono mini le gonne, mini gli abiti e mini anche i top. Sono maxi, al contrario, i bijoux. Per brillare, appunto, come una star. Potremmo datare l’inizio della sua carriera 21 agosto 2015 quando, dopo aver ...

L'ex componente delle Fith Harmony, la cubana naturalizzata statunitense Camila Cabelo ha conquistato l'Europa con il suo singolo "Havana", in cui partecipa il rapper Young Thug e che segna il suo debutto da solista dopo i grandi successi col gruppo…

Lo stile di Dua Lipa : dal red carpet al palco - detta le sue New Rules : Probabilmente sarà capitato anche a voi: avete iniziato a mormorare «I could be the one, be the one, be the oneee» senza sapere nemmeno chi si celasse dietro alla voce sexy e fresca che vi entrava sempre più in testa a ogni ascolto, ma facendovi conquistare dal ritmo della canzone. Quando poi l’avete vista cantare dal vivo, avrete capito che Dua Lipa, il nome che si nasconde dietro a quella voce, non ha solo talento, ma anche stile da vendere. ...

Prosegue la stagione d'oro di Dua Lipa e del suo brano "New rules" che conquista le classifiche di mezza Europa. Non quella Italiana, dove in testa c'è sempre "La musica non c'è", del rapper Coez, estratto dall'album "Faccio un casino".

Dua Lipa a X Factor 2017 con New Rules contro il ritorno di fiamma : testo e traduzione del nuovo singolo : Dua Lipa a X Factor 2017 presenta il singolo New Rules, certificato Disco di Platino per le vendite. Il videoclip ufficiale del suo nuovo brano ha superato 500 milioni di visualizzazioni e giovedì 2 novembre 2017 risuona nella X Factor Arena, in occasione del secondo Live Show di X Factor Italia. Per la prima vota nel nostro Paese, New Rules vive dal vivo. Per presentare live il nuovo singolo, Dua Lipa ha scelto il palco di X Factor 2017 che ...

X Factor 2017 Ed. 11/ Live Show - diretta : Dua Lipa sul palco. Chi sarà eliminato? (2 novembre) : X Factor 2017, Ed. 11 anticipazioni: La seconda puntata dei Live Show in onda solo su Sky Uno HD. Tutte le assegnazioni dei giudici e gli ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 22:27:00 GMT)

X Factor 2017 - secondo live del 2 novembre in diretta : ospiti Sam Smith e Dua Lipa : Alessandro Cattelan Il live show di X Factor 2017 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Arena. X Factor 2017: le anticipazioni del secondo live In diretta su SkyUno, a partire dalle 21.15, Alessandro Cattelan conduce il secondo live di X Factor 2017. La ...

X Factor - tema di questa settimana : 'Un mare da salvare'. Super ospiti Sam Smith e Dua Lipa : ... il cui suo nuovo successo New Rules, con oltre 1 miliardo di stream e più di 860 milioni di visualizzazioni del suo video, è tra i brani più ascoltati al mondo. Prosegue anche l'appuntamento ...

X Factor 2017 - secondi Live Show anticipazioni : Sam Smith e Dua Lipa ospiti - tutte le esibizioni : X Factor, gli altri appuntamenti: da StraFactor allo streaming Sky Go Prosegue anche l'appuntamento settimanale con lo StraFactor , il seguitissimo talent Show alla ricerca del concorrente più ...

Dua Lipa / Video - la cantante presenta il "dark pop" : sul palco con il singolo 'New Rules' (X Factor 2017) : Dua Lipa, la cantante britannica presenterà durante la puntata di X Factor del 2 novembre il suo singolo 'New Rules'. Il Video ha circa 500 milioni di visualizzazioni. (Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 18:16:00 GMT)

X Factor 2017 : Dua Lipa ospite del secondo Live : Dua è bellissima, ma a un certo punto il suo amore per questo mondo sfuma totalmente, viste le richieste che arrivano da alcuni datori di lavoro: deve perdere peso . Abbandona subito il fashion world ...