Doping | ricorso dell' ex ministro russo Mutko

Doping - Mutko presenta ricorso al Tas : Bologna, 9 gennaio 2018 - Non si placa la vicenda Doping in Russia, anzi, coloro che sono stati indicati colpevoli dal Cio contrattaccano. E' il caso dell'ex vicepremier russo Vitaly Mutko che ha ...

Atletica - Usain Bolt riavrà l’oro olimpico della 4x100m? Nesta Carter fa ricorso per la squalifica per Doping : Usain Bolt potrebbe riavere l’oro conquistato con la 4x100m alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il titolo gli era stato tolto a causa della positività di Nesta Carter, suo compagno in staffetta. Soltanto a inizio 2018 sapremo se il Fulmine riuscirà a rimpossessarsi del nono titolo a cinque cerchi. Carter si è presentato ieri a Losanna e ha fatto ricorso al Tas per la squalifica comminata a causa di una positività al methylhexaneamina, uno ...