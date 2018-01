Distribuzione Android Gennaio 2018 | Nougat corre | Oreo sotto l’1%

Distribuzione Android gennaio 2018 : Nougat è finalmente al secondo posto - ma Oreo non ha neanche l'1% : ... e riportiamo le rispettive tabelle solo per dovere di cronaca e confronti futuri. ldpi mdpi tvdpi hdpi xhdpi xxhdpi Total Small 0.5% 0.1% 0.6% Normal 1.2% 0.3% 29.1% 37.5% 21.7% 89.8% Large 0.1% 3.0%...

Distribuzione Android Dicembre 2017 : Nougat avvicina Marshmallow. Oreo fatica : Nougat ad un passo dal secondo posto tra le distribuzioni Android mentre Oreo ancora fa fatica a farsi strada, il 2018 è l’anno buono. Tutto si muove molto a rilento anche a fine 2017 Oreo ha ancora lo 0.5% mentre Nougat pronta a portarsi in testa Google aggiorna i dati di Distribuzione /frammentazione di Android nel mese […]

Distribuzione Android Dicembre 2017 : Oreo raggiunge Ice Cream Sandwich : Google ha pubblicato i dati relativi alla Distribuzione Android di Dicembre : cresce lentamente Oreo che si schioda dall'ultima posizione L'articolo Distribuzione Android Dicembre 2017 : Oreo raggiunge Ice Cream Sandwich è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android .

Distribuzione Android novembre 2017 : la situazione non migliora : Ecco i dati della Distribuzione di Android aggiornati a novembre 2017: la frammentazione regna sovrana, con Android 8.0 Oreo appena al 0,3%. L'articolo Distribuzione Android novembre 2017: la situazione non migliora è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.