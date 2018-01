Disoccupazione in calo all'11% - mai così bassa dal 2012. Ma crescono soprattutto i posti a termine : Il tasso di Disoccupazione a novembre è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso è...

Disoccupazione in calo all'11% - mai così bassa dal 2012. Ma crescono soprattutto i posti a termine : Il tasso di Disoccupazione a novembre è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso è diminuito di un punto percentuale ...

Istat : Boom degli occupati in Italia - sono più di 23 milioni. Disoccupazione in calo - è ai minimi dal 2012 : A novembre 2017 gli occupati in Italia erano 23.183.000, con un aumento di 65.000 unità su ottobre e di 345.000 su novembre 2016. Lo rileva l'Istat spiegando che si tratta del livello più alto dall'inizio delle serie storiche (1977).Il tasso di occupazione 15-64 anni è salito al 58,4% con un aumento di 0,2 punti percentuali su ottobre e di 0,9 punti su novembre 2016. Il tasso di occupazione che tiene conto degli effetti ...

Lavoro - Manconi (Ass. Nobilita) : "Positivo calo Disoccupazione" : Roma, 11 dic. (askanews) - "Il segnale della riduzione del tasso di disoccupazione è senza dubbio positivo, ma bisogna continuare a sostenere le imprese per rendere più facile assumere nuovo personale,...

USA - richieste sussidi Disoccupazione in calo : Scendono leggermente più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 3 dicembre. I "claims" sono diminuiti di 2 mila unità a 236 mila rispetto alle 238 mila ...

Zona Euro : calo inatteso per il tasso di Disoccupazione di ottobre : Nel mese di ottobre il tasso di disoccupazione di Eurolandia è sceso dall'8,9 all'8,8 per cento. Gli analisti avevano stimato un risultato in linea con il precedente.

Istat - pil 2017 su dell'1 - 5%. Gentiloni la crescita c'è e con calo Disoccupazione : L'Istat, nel report 'Prospettive per l'economia italiana 2017- 2018', rileva poi che l'aumento della spesa delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private al servizio delle famiglie (ISP) in ...

Previsto calo Disoccupazione 2017-2018 : 10.50 Nel 2017 si attende una moderata diminuzione,dall'11,7% all'11,2%, del tasso di disoccupazione, che resterà comunque "ancora distante da quello della media dell'area euro".Così l'Istat nelle prospettive economiche. L'occupazione dovrebbe aumentare dell'1,2% in termini di unità di lavoro. Sempre secondo l'Istituto di statistica, il miglioramento del mercato del lavoro si estenderà al 2018, con una crescita di unità di lavoro dell'1,1%, il ...