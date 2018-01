Dietro una partita di serie A ci sono le ragazze del Pool Lunezia

Inter - un disastro Dietro l’altro sul mercato : a partire da Coutinho una catena di gaffe : L’Inter non si è distinta negli ultimi anni per la capacità di coccolare e trattenere qualche giovane talento presente nella sua rosa. Il tutto in questi giorni ha avuto una cassa di risonanza enorme a causa della cessione di Coutinho dal Liverpool al Barcellona per 160 milioni di euro. Come noto Coutinho era di proprietà dell’Inter, che lo cedette per soli 13 milioni, una cifra esigua per il talentuoso brasiliano, al quale non è ...

La Luna Dietro gli ulivi : Il nuovo format è stato pensato per la stagione invernale che vedrà protagonisti nella storica location di Palazzo De Luca a Molfetta, gli spettacoli teatrali interpretati dalla compagnia Il Carro ...

Palermo - una telefonata anonima Dietro la sparatoria di via Brigata Aosta : 'C'è un macello…correte subito in via Brigata Aosta…ci saranno più omicidi'. L'allarme per la sparatoria di martedì sera nella zona di via dei Cantieri arriva alle 19,24 al centralino ...

Netflix e The Witcher : lo showrunner della serie non si tirerebbe inDietro dal ritrarre una "Polonia medievale" : La prossima incursione di Netflix nel genere fantasy avverrà con la serie ufficiale di The Witcher, e a quanto riporta Dualshockers manterrà intatto lo spirito dell'opera originaria a cui è ispirata.Lo showrunner della serie Lauren Schmidt Hissrich ha infatti recentemente annunciato di non voler tirarsi indietro nel caso si debba rappresentare una "Polonia medievale", con tutto ciò che ne consegue. La serie infatti non sarà addolcita in termini ...

Un aereo partito da Los Angeles e diretto a Tokyo è tornato inDietro dopo quattro ore di volo perché c’era una “persona non autorizzata” a bordo : Ieri un aereo della compagnia giapponese All-Nippon Airways (ANA) partito da Los Angeles, California, e diretto a Tokyo, Giappone, è tornato indietro dopo quattro ore di volo perché l’equipaggio ha scoperto che a bordo c’era una “persona non autorizzata”. Non The post Un aereo partito da Los Angeles e diretto a Tokyo è tornato indietro dopo quattro ore di volo perché c’era una “persona non autorizzata” a bordo appeared first on Il Post.

Analisi ascolti tv 20 dicembre : Juve-Genoa ridimensiona 'InDietro Tutta' che però domina in seconda serata. Bene il film 'Una tata magica' e ... : ... fino a dopo mezzanotte, hanno dominato Arbore e Frassica, ma poi, finita la rievocazione-festa di Rai2, è passato al comando 'Porta a Porta' davanti a 'Linea Notte', con la politica e Maria Elena ...

Analisi Auditel : Juventus-Genoa fra InDietro tutta 30 e lode e Una Tata magica : Vediamo ora con le nostre curve dello share minuto per minuto l'andamento degli ascolti fra queste 7 proposte televisive. La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 attorno 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Coppa Italia che ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 dicembre 2017. Vince la Coppa Italia (19.9%) - InDietro Tutta 15.4% - Una Tata Magica 14.9% : Delogu, Frassica, Arbore Su Rai1 Juventus-Genoa di Coppa Italia ha conquistato 4.990.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 Una Tata Magica ha raccolto davanti al video 3.463.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Indietro Tutta Trenta e l’Ode ha interessato 3.067.000 spettatori pari al 15.4% di share (presentazione di 11 minuti: 2.021.000 – 7.8%). Su Italia 1 Una Spia Non Basta ha intrattenuto 1.198.000 spettatori ...

Ascolti Tv - InDietro tutta 30 e l’ode vs Una tata magica vs Coppa italia | Auditel 20 dicembre : Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri, 20 dicembre 2017? C’erano tanti programmi tv di diverso genere nella prima serata. Su Rai 1 c’era la partita di Coppa italia tra Juventus e Genoa, su Rai 2 Indietro tutta 30 e lode mentre su Canale 5 il film ‘Una tata magica’. Vediamo tutti i dati Auditel della giornata di ieri. Ascolti tv, 20 dicembre Rai 1, ore 20:30. Due splendide reti di Dybala e di Higuain ...

Ascolti Tv - InDietro tutta 30 e l’ode vs Una tata magica vs Coppa italia | Auditel 21 dicembre : Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv ieri, 20 dicembre 2017? C’erano tanti programmi tv di diverso genere nella prima serata. Su Rai 1 c’era la partita di Coppa italia tra Juventus e Genoa, su Rai 2 Indietro tutta 30 e lode mentre su Canale 5 il film ‘Una tata magica’. Vediamo tutti i dati Auditel della giornata di ieri. Ascolti tv, 20 dicembre Rai 1, ore 20:30. Due splendide reti di Dybala e di Higuain ...

Clima - Gentiloni : “Nessuna marcia inDietro sull’attuazione della Cop21 - l’unica strada è la decarbonizzazione” : “L’accordo Cop21 è un accordo cornice che ha bisogno di essere attuato con le misure di finanziamento per le decisione che devono essere prese per moderare gli effetti del cambiamento Climatico. Il fatto che gli Usa si siano tirati fuori dalla cornice del Cop21 non diminuisce ma moltiplica la responsabilita’ degli altri Paesi. L’Italia e l’Europa devono mantenere gli impegni, fare la loro parte in modo efficace. ...

Una rete di complici Dietro la grande fuga di Igor il russo. E a Madrid potrebbe evitare l'ergastolo : 'Abbiamo sempre pensato di prenderlo, tante le piste che dovevamo seguire contemporaneamente, ma alla fine siamo riusciti nell'impresa'. C'è soddisfazione nelle parole del colonnello Valerio Giardina, ...

Dietro una cattiva politica c'è sempre una cattiva cultura : Viceversa, la buona politica è quella che si innesta su un tessuto sociale saldo, coeso, e che comprende e contiene le lotte, gli scontri e gli inevitabili e salutari conflitti entro un sistema di ...

Omicidio ai Quartieri - la superteste : 'Odio tribale tra famiglie Dietro gli spari a una donna incinta' : La prima scena è quella dell'Omicidio: una donna incinta salta giù dallo scooter, quando capisce che il marito non potrà fare nulla contro i colpi che gli vengono esplosi da pochi metri. Un balzo ...