Antonio Di Pietro tra Pd e LeU sceglie di non scegliere : "Mi candido nel mio Molise ma da indipendente" : "Mi stanno tirando per la giacchetta, voglio candidarmi nel mio Molise, come indipendente, nell'area maggioritaria, per poter alla fine, nell'ultima parte della mia vita, pensare al mio Molise". Lo dice Antonio Di Pietro ai microfoni di Radio Cusano Campus.A chi gli chiede se si candiderà con il Pd o con Liberi e uguali, Di Pietro risponde: "Spero da indipendente che possano votarmi entrambi, perché sono due fratelli coltelli che ...

Pietro Grasso - come fa lo snob di sinistra perché non lo invitano in tv : 'Mi sono candidato in Parlamento - non a X Factor' : La mia idea di politica non è la battaglia televisiva, ma presentare la soluzione dei problemi. Se è necessario parteciperò ai confronti, ma non amo gli scontri'. Certo però qualcuno dovrà dire a ...

Simone Di Stefano - l'intervista di Pietro Senaldi su Libero : 'Ultima chiama a Salvini per fare la vera destra' : Allora lei è l' uomo nero, devo avere paura? 'Non siamo violenti, reagiamo'. La democrazia deve aver paura? 'Quando la Annunziata dice che con le carbonare voglio cancellare la democrazia, la gente a ...

Movimenti a sinistra : pronta la lista ulivista che sosterrà il Pd ma i pisapiani si smarcano. E Grasso vede Di Pietro : La lista a sinistra del Partito Democratico è stata ultimata. E, dopo il via libera della Direzione dei socialisti, è finalmente pronta per essere lanciata. Domani a Montecitorio verrà presentato il simbolo del soggetto "ulivista" che correrà in coalizione con i democratici. Ci sono i socialisti di Riccardo Nencini, i Verdi di Angelo Bonelli e i "prodiani" guidati da Giulio Santagata. Non ci sono, e questa è la ...

Pietro Grasso - bomber della sinistra? Semmai assomiglia a Rutelli : Come nei gialli di serie B, in cui l’assassino ritorna ancora una volta sul luogo del delitto. Clinicamente dicesi “coazione a ripetere”. Ossia il crimine politico ricorrente di mettere alla testa della propria coalizione un personaggio-civetta, scelto prevalentemente per ragioni di marketing (tipo aspetto, visibilità, telegenicità) ma anche (soprattutto?) per tacita sottomissione caratteriale alla guida effettiva dei manovratori nell’ombra. Già ...

Pietro Grasso mostra per la prima volta il simbolo di Liberi e Uguali : ... inoltre c'è Liberi e libere: noi abbiamo come elemento fondante la parità di genere, le donne come elemento fondante della nostra formazione politica: del resto madri, sorelle, compagne e ...

Di Pietro su Ghizzoni : Sia sentito da magistrato non dalla commissione : "Ghizzoni deve essere sentito dal magistrato perché è al magistrato che deve rendere conto perché la sua testimonianza è fondamentale per sapere se Maria Elena Boschi è innocente o colpevole". Così Antonio Di Pietro, intervenuto questa mattina ad Agorà, il programma di informazione di Rai3 condotto da Serena Bortone. "Dal magistrato deve essere sentito, non deve essere sentito dalla commissione parlamentare che così ...

Grande Fratello Vip - Carmen Di Pietro : l'amante del marito è una trans? : Si aggiungono sempre più dettagli nell'intricatissima vicenda riguardante Carmen Di Pietro, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e l'ex marito Giuseppe Iannoni, padre dei suoi due figli. La Di Pietro, dopo essere uscita dalla Casa, durante una puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso, ha potuto vedere delle foto riguardanti l'ex marito intento a baciare con passione una misteriosa ragazza ...

A sinistra nasce 'Liberi e uguali' - la lista di Pietro Grasso : Un palazzetto affollatissimo ha tenuto a battesimo l'assemblea dei delegati di Mdp, Si e Possibile, che hanno dato vita a una lista unitaria della sinistra alle prossime elezioni. All'ingresso una ...

