Luigi Di Maio - M5s/ Elezioni politiche 2018 : "Euro? No - non si deve uscire" (Porta a Porta) : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento Cinque Stelle alle Elezioni politiche del 4 marzo 2018, ospite di Porta a Porta oggi martedì 9 gennaio 2018(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Di Maio : Cinquestelle non più anti euro : Referendum sulla moneta unica solo 'extrema ratio', dice il deputato grillino che poi attacca il Pd sullo smaltimento dei rifiuti di Roma "/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ...

Di Maio fa dietrofront : 'Non è più il momento di uscire dall'euro' : 'La situazione politica, a livello europeo, è cambiata rispetto a quando siamo entrati in Parlamento, nel 2013, abbiamo la Germania che non riesce a fare un governo da 95 giorni, la Francia che ha i ...

Di Maio : non è più tempo di uscire dall’euroIl Pd usa i rifiuti di Roma come propaganda : Di Maio: non è più tempo di uscire dall’euroIl Pd usa i rifiuti di Roma come propaganda Il capo politico M5s corregge il tiro sul futuro europeo del nostro Paese: “Per l’Italia ci sarà più spazio – dice – visto che l’asse franco-tedesco non è più così forte come prima”. E poi, da Vespa, ribadisce […] L'articolo Di Maio: non è più tempo di uscire dall’euroIl Pd usa i rifiuti di Roma come ...

Di Maio : non è più tempo di uscire dall'euroIl Pd usa i rifiuti di Roma come propaganda : Il capo politico M5s corregge il tiro sul futuro europeo del nostro Paese: "Per l'Italia ci sarà più spazio - dice - visto che l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima". E poi, da Vespa, ribadisce che M5s è pronto ad accogliere candidati esterni.

La polemica Di Maio in stato confusionale sull'euro : non è più il momento di uscire ma annuncia la creazione di nuovo deficit : uscire dall'euro o non uscire? Il candidato premier del M5s Luigi Di Maio ancora una volta negli studi della trasmissione di Bruno Vespa, Porta a porta , sfoglia la margherita e sentenzia che "non è ...

Di Maio : “Non credo che per l’Italia sia più il momento di uscire dall’euro” : “Non credo che per l’Italia sia più il momento di uscire dall’euro” anche perché per l’Italia “ci sarà più spazio” visto che “l’asse franco-tedesco non è più così forte come prima”. Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio durante la registrazione di Porta a Porta. L'articolo Di Maio: “Non credo che per l’Italia sia più il momento di uscire dall’euro” proviene da Il Fatto ...

Perché di Maio da Vespa dice che non è più il caso di uscire dall'euro : Roma, 9 gen. (askanews) 'Io non credo sia più il momento per l'Italia di uscire dall'euro Perché l'asse franco-tedesco non è più così forte'. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, ...

Di Maio : non è più il momento di uscire dall'euro per l'Italia : Roma, 9 gen. (askanews) - "Io non credo sia più il momento per l'Italia di uscire dall'euro perché l'asse franco-tedesco non è più così forte". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, ...

Di Maio : non è più il momento di uscire dall'euro per l'Italia : Roma, 9 gen. (askanews) 'Io non credo sia più il momento per l'Italia di uscire dall'euro perché l'asse franco-tedesco non è più così forte'. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 stelle, ...

Luigi Di Maio - il candidato si auto-smentisce : 'Euro - non si esce'. Gaffe pure su Sergio Mattarella : Ecco a voi servita la coerenza dei grillini: Luigi Di Maio ci ripensa e dice che, ora, non vuole più uscire dall'Euro . L'annuncio in tv, a Porta a Porta: 'Non credo sia più il momento per l'Italia ...

M5s - Di Maio : "Non credo sia più il momento di uscire dalleuro" : "Non credo sia più il momento di uscire dall'euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più spazio" visto che "l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima". Lo ha detto Luigi Di Maio che però ...

Di Maio : 'Non è più il momento di uscire dall'Euro' : 'Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro' anche perché per l'Italia 'ci sarà più spazio' visto che 'l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima'. Lo afferma il capo ...

Di Maio a Porta a Porta : "L'euro? Ora non è più il momento di uscire" : Luiigi Di Maio ora non vuole l'uscita dall'euro. "Non credo sia più il momento per l'Italia perché l'asse franco-tedesco non è più così forte - ha detto il candidato premier dei Cinque Stelle a Porta ...