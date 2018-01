: Di Maio da Vespa: "Non è più il momento di uscire dall'euro": Il capo politico del Movimento: "Se andiamo al govern… - sherlock5stelle : Di Maio da Vespa: "Non è più il momento di uscire dall'euro": Il capo politico del Movimento: "Se andiamo al govern… - ernestocaprari : RT @Agenzia_Ansa: #LuigiDiMaio da Vespa: "Non è più il momento di uscire dall'euro" - spe1977 : RT @Agenzia_Ansa: #LuigiDiMaio da Vespa: "Non è più il momento di uscire dall'euro" - emanuele9166 : L’INTERVENTO A PORTA A PORTA Di Maio: «L’euro? Ora non è più il momento di uscire» ... e ancora ... «L’asse franco-… - antonioscacc : "Appello la sera delle elezioni" ? -

"Per gli uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari". Così il capo politico M5S, Di, nella registrazione di 'Porta a Porta', sottolineando: scegliamo "le menti migliori". E un appello "a chi ha voglia di fare". Il referendum sull'euro?"E' una extrema ratio, che spero di non dover usare". "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'euro". E sulla questione rifiuti a Roma accusa i governatori del Pd di "fare campagna elettorale sulle spalle dei romani".(Di martedì 9 gennaio 2018)