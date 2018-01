Devil May Cry HD Collection | diamo un' occhiata alle immagini di gioco su PC

Il director di Devil May Cry conferma che lo sviluppo del suo prossimo titolo è in uno stato avanzato : L'arrivo di Devil May Cry V potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo, lo suggerisce un recente tweet di auguri per il nuovo anno pubblicato dal director del franchise, Hideaki Itsuno, riportato da Gamereactor.eu.Qualche tempo fa già vi avevamo parlato del nuovo progetto di Itsuno ma non erano emerse notizie relative al nuovo episodio di Devil May Cry, tuttavia i fan si aspettano una nuova avventura legata alla celebre serie ed è lecito ...

Devil May Cry HD Collection : la versione PC supporterà la risoluzione 4K : Il 2018 segna il ritorno della prima trilogia originale di Dante su console current gen con Devil May Cry HD Collection, l'edizione sicuramente farà la felicità dei tantissimi fan della serie, tuttavia i titoli non godranno delle migliorie sperate a livello tecnico, almeno su console.Infatti, pochi giorni fa era stato comunicato che la risoluzione di Devil May Cry HD Collection si fermerà a 1080p su PS4 e Xbox One e lo stesso vale per PS4 Pro e ...

Niente 4K per Devil May Cry HD Collection : In seguito all'annuncio di Devil May Cry HD Collection, in arrivo per console current gen, sicuramente i fan avranno gioito per la possibilità di rimettere mano alla prima trilogia originale di Dante, tuttavia chi si aspetta un sostanziale miglioramento a livello tecnico, su PS4 e Xbox One, probabilmente rimarrà deluso. Infatti, come riporta Gamereactor.eu, Capcom ha confermato che Devil May Cry HD Collection non girerà alla risoluzione 4K ma si ...

Devil May Cry : in arrivo l'HD collection per PS4 - Xbox One e PC : Capcom ha pensato bene di portare la sua HD collection di Devil May Cry su PS4, Xbox One e PC, riporta Gematsu.La collection sarà disponibile sia in versione digitale che fisica, al prezzo di 29.99 dollari che vedremo con ogni probabilità riproposti in euro.La HD collection di Devil May Cry è stata precedentemente lanciata per PS3, Xbox 360 nell'aprile del 2012, ed includerà Devil May Cry, Devil May Cry 2, e Devil May Cry 3: Special Edition.Read ...

Devil May Cry V esclusiva temporale PS4 e poi in arrivo su PC? : Continuano ad emergere nuovi rumor sul prossimo capitolo della saga di Devil May Cry. Come riportato da WccfTech infatti, Son of Sparda, l'insider che aveva già divulgato le prime informazioni circolate in rete nei giorni scorsi, si sarebbe fatto sfuggire nuove indiscrezioni sul prossimo titolo con protagonista l'ammazzademoni Dante: Devil May Cry V. Sembrerebbe infatti che Sony sia riuscita ad accaparrarsi l'esclusività console del titolo, che ...

Devil May Cry V : un leak confermerebbe l'esistenza e una marea di dettagli sul gioco : Si era già parlato di un possibile annuncio di Devil May Cry V ma in questo caso ci troviamo di fronte a un rumor decisamente molto più corposo e interessante.Quello pubblicato su ResetEra e segnalato da una marea di testate internazionale pare il classico leak o rumor troppo dettagliato per non essere vero. In ogni caso sottolineiamo come non ci sia alcuna conferma precisa per quanto riguarda l'esistenza del progetto. il post comparso sul forum ...

Mega leak Devil May Cry 5 : a quando uscita trailer e demo - dettagli su personaggi giocabili : Non possiamo che chiamarlo Mega leak, quello che sta coinvolgendo un titolo attesissimo come Devil May Cry 5. Sono anni che Capcom non rilascia un nuovo capitolo della saga, ma ormai è trapelato tantissimo su quello che potrebbe essere il ritorno in grande stile di Dante. Il leak di informazioni e dettagli include le meccaniche del gameplay, della storia e molto altro. Cominciamo col più importante: quando uscirà Devil May Cry 5? L'uscita ...

DMC 5 : Primi dettagli per il nuovo Devil May Cry : Secondo dei rumors, durante il Playstation Experience verranno annunciati diversi titoli e tra questi spicca DMC 5 ossia Devil May Cry. In data odierna sono trapelati sulla rete i Primi dettagli che vogliamo condividere con voi, invitandovi a prenderli con le pinze in attesa di una conferma o smentita. DMC 5 alle porte: I Primi dettagli su Devil MAY CRY 5 Il gioco verrà rilasciato nel primo periodo fiscale del 2019, ossia tra Aprile 2018 ...

I desideri di Kamiya : tra Viewtiful Joe - Okami - Devil May Cry e un crossover con Bayonetta : Hideki Kamiya è sicuramente una tra le personalità più singolari dell'industria videoludica. Uno sviluppatore dagli atteggiamenti spesso molto particolari ma che ha saputo farsi amare grazie all'ottimo lavoro svolto su diversi progetti. Al di là del fallimento di Scalebound in molti sono curiosi di conoscere il futuro del director e game designer di Platinum Games e le dichiarazioni riportate da Siliconera non possono che entusiasmare parecchi ...