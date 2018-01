Deulofeu all' Inter? Calciomercato news | occhio all' eventuale inserimento del Napoli

Deulofeu ALL’INTER? / Calciomercato news : lo spagnolo ha già un accordo. Si tratta con il Barcellona : DEULOFEU all'Inter? Lo spagnolo del Barcellona pronto ad approdare a Milano in questa finestra di Calciomercato ma manca l'accordo con il club blaugrana.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:14:00 GMT)

Mercato - il Barça scarica Deulofeu. Milan - Inter e Napoli alla finestra : Milano, 8 gennaio 2018 - Gerard Deulofeu e l'Italia, un amore nato un anno fa e che potrebbe riscattare a breve. Sì, perché a distanza di sei mesi dal suo addio al Milan , ci sono buone possibilità di ...

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Strappo Deulofeu-Barcellona - il Napoli alla finestra : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione Deulofeu 'A Barcellona sta succedendo altro e Giuntoli ha allungato le orecchie: Deulofeu è rimasto fuori dai convocati del Barca per la trasferta a Vigo di coppa del ...

Il Napoli all'attacco : si punta a Verdi o Deulofeu : Napoli. Un messaggio che va oltre la valutazione sui rinforzi da prendere a gennaio. Sarri vuole che arrivino entro il 10 gennaio, durante la sosta, così da permettere a chi verrà di apprendere le ...

Inter - summit Spalletti-Sabatini - ecco la richiesta. Pastore o Deulofeu : il punto : summit E RICHIESTA DI SPALLETTI - Oggi il responsabile dell'area sport di Suning era presente ad Appiano Gentile e ha avuto un lungo colloquio faccia a faccia con l'allenatore di Certaldo. Si è ...

Calciomercato Inter - Spalletti si consola : Deulofeu ad un passo : Calciomercato Inter – Possiamo quasi parlare di crisi. L’Inter sta attraversando un momento veramente difficile, la squadra di Spalletti è reduce dall’eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro il Milan ed anche in campionato la squadra è in grande calo. L’allenatore nerazzurro ha chiesto a gran voce degli acquisti, verrà accontentato solo in parte, arriveranno infatti calciatori in prestito perchè il club non può ...

Inter-Barcellona - si tratta : in ballo Deulofeu e Vidal. E attenzione a Skriniar : Inter-Barcellona, si tratta: in ballo Deulofeu e Vidal. E attenzione a Skriniar Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Barcellona, SI tratta: IN ballo Deulofeu E VIDAL – Nella giornata di ieri in casa Inter non ci si preparava solo per il derby di Coppa Italia, ma c’è stato anche tempo per il mercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio, secondo ...

Dalla Spagna : “Il Barça vende Deulofeu” - Napoli interessato : Tra gli innesti di calciomercato che potrebbero risultare verosimili per quanto riguarda il Napoli a gennaio figura anche lo spagnolo Gerard Deulofeu. Il 23enne esterno offensivo spagnolo sembra infatti poter partire già durante la sessione trasferimenti invernale, che già un anno fa lo aveva visto protagonista di un cambio di maglia. Deulofeu era infatti passato […] L'articolo Dalla Spagna: “Il Barça vende Deulofeu”, Napoli ...

