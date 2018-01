: DEEJAY TV sul canale 69 dal 15 gennaio 2018 - SuperGuidaTV : DEEJAY TV sul canale 69 dal 15 gennaio 2018 - quale585 : RT @davidemaggio: #DeejayTv si riaccende dal 15 gennaio sul canale 69 - VMsceneggiatori : RT @davidemaggio: #DeejayTv si riaccende dal 15 gennaio sul canale 69 - davidemaggio : #DeejayTv si riaccende dal 15 gennaio sul canale 69 - ELeaving : Neve sul Sahara... ancora ... Dire che è successo solo 3 volte negli ultimi quarant'anni, rende in parte... -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di martedì 9 gennaio 2018) Cambio di collocazione perTv che dal prossimo 15verrà trasmessa sul69 del digitale terrestreTv torna on air dal 15, ma per l’occasione cambia collocazione. Ad annunciarlo in anteprima è stato il direttore Linus che, con un post pubblicato sui social, ha comunicato il cambio di programmazione.Tv,69 del digitale terrestre Tutto pronto per il comeback diTV, iltelevisivo che trasmette la musica della popolare radio, ma anche videoclip musicali in alta qualità e le dirette del seguitissimo programmaChiama Italia. Dopo diversi anni trascorsi tra Discovery Italia eNove, la rete del gruppo GEDI verrà trasmessa dal 15sul69 del digitale terrestre. Non solo, ildiTv sarà disponibile anche digitando il714 di Sky e in diretta streaming sul sito ...