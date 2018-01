: De Luca jr candidato in Campania col capo segreteria del governatore: Renzi mette… - thexeon : De Luca jr candidato in Campania col capo segreteria del governatore: Renzi mette… - HuffPostItalia : De Luca jr candidato in Campania col capo segreteria del governatore: Renzi mette a fuoco le liste coi segretari re… - Luca_Mussati : RT @ilPermeista: @EuroMasochismo Geppetto viene candidato da Liberi e Uguali per aver fatto un bambino con una sega. - tusalvat : @Luca_torresan_ @IsraelCoen33 @AnnalisaChirico @agorarai Si, e gli asini volano. Infatti si è candidato prima al pa… - nedopaglianti : RT @bravimabasta: Sì Luca, perché ho superato brillantemente le elementari. Ma tra i like c'è quello di lannutti, candidato m5s. Loro ci cr… -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Un brindisi per il nuovo anno con i dipendenti del Nazareno e poi via agli incontri con i segretari regionali del Pd. Oggetto: le candidature alle politiche 2018. Matteoè in versione full immersion sul tema. Quello di oggi è un primo screening incentrato soprattutto sui collegi più che sui listini. Perché è su quei 348 posti (232 per la Camera e 116 per il Senato) che si gioca la partita più spinosa. E allora la prima difficoltà: troppi big - tra dirigenti, premier e ministri di governo – dare al sicuro, c'è la fila per le regioni più sicure, le 'rosse' o 'ex rosse' che dir si voglia Toscana ed Emilia Romagna. E poi ci sono tutte le richieste dei territori da smaltire. Dei veri rompiin alcuni casi.Dalla, per esempio, una delle regioni chiave del voto del 4 marzo, arrivano le richieste del ...