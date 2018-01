Dalla nebbia una possibile fonte d’acqua pura 

: RT @paesaggiabruzzo: Claudia Cd'a - Avvolti dalla nebbia. Pescara, 6 gennaio 2018. - marinelli_jose : RT @paesaggiabruzzo: Claudia Cd'a - Avvolti dalla nebbia. Pescara, 6 gennaio 2018. - b21e49dc3a9b444 : RT @paesaggiabruzzo: Claudia Cd'a - Avvolti dalla nebbia. Pescara, 6 gennaio 2018. - massimobalestr1 : RT @MAcAMuseo: Si lavora per riuscire ad ottenere acqua pura a partire dalla nebbia. - MAcAMuseo : Si lavora per riuscire ad ottenere acqua pura a partire dalla nebbia. - paesaggiabruzzo : Claudia Cd'a - Avvolti dalla nebbia. Pescara, 6 gennaio 2018. -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il 2017 è stato uno degli anni più secchi della storia. Complice il riscaldamento globale, che si manifesta anche attraverso l’estremizzazione dei fenomeni atmosferici, il problema acqua è sempre più rilevante. Uno studio molto interessante, vede nellaunafonde di acqua pura. La ricerca è opera del gruppo di lavoro dell’universita’ cilena Adolfo Ibanez, di Vina del Mar. L’acqua di, ‘distillata’ goccia a goccia dall’aria, viene ricavata dall’umidità ‘catturata’ attraverso le maglie di una rete che si ispira a una pianta del deserto cileno di Atacama. Molteplici i possibili utilizzi: c’è chi vuole usarla per una linea di cosmetici, chi per fabbricare birra e chi comed’acqua per le comunità che vivono nelle aree più aride del pianeta. “E’ dagli anni ’60 che si e’ ...