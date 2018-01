Dakar 2018 | quarta tappa auto | trionfo in casa Peugeot Vince Sebastien Loeb | superba

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 4a tappa (9 gennaio) : con Sam Sunderland out - Adrien Van Beveren sale al comando ma Quintanilla e Benavides sono vicini : La quarta tappa della Dakar 2018 ha provocato i primi notevoli scossoni alla classifica generale per quanto riguarda le moto. I 444 chilometri attorno a San Juan de Marcona estromettono dalla competizione l’ex leader, il britannico Sam Sunderland, per colpa di una rovinosa caduta e fanno perdere quasi un quarto d’ora all’australiano Toby Price. La classifica, dunque, viene rivoltata come un calzino con il vincitore di oggi ...

Dakar 2018 - quarta tappa moto : Adrien Van Beveren domina e vola in cima alla classifica - si ritira l’ex leader Sam Sunderland dopo una rovinosa caduta : La quarta tappa della Dakar 2018 si svolgeva attorno alla cittadina di San Juan de Marcona, nel sud del Perù, una prova lunga 444 chilometri con lunghi tratti di montagna che non permettevano il minimo errore. Proprio per questo motivo la giornata di oggi ha riservato diverse sorprese. In primo luogo, dopo le difficoltà di ieri, abbiamo vissuto la riscossa del francese Adrien Van Beveren (Yamalube Yamaha) in grado di crescere costantemente ...

Dakar 2018 : durissima come previsto - terza tappa e un terzo dei concorrenti è già ko : Nella prima dozzina di classificati a San Juan de Marcona ci sono 4 marche, otto nazionalità, quattro tra vincitori e piazzati alla Dakar e 3 Campioni del Mondo. Almeno la metà di questi può vincere ...

Dakar 2018 - la tappa di oggi (9 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi martedì 9 gennaio si corre la quarta tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare i 330km (114km di speciale) della San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, si parte dalla costa per entrare nell’entroterra e poi spingersi nuovamente verso l’Oceano Pacifico. Non mancheranno le insidie in un territorio particolarmente impervio. La Peugeot di Peterhansel ...

Dakar 2018 - terza tappa altre categorie : Ignacio Casale e Juan Carlos Uribe dominano tra quad e side-by-side - Nikolaev ancora primo nei camion : Si è disputata la terza tappa della Dakar 2018 anche per quanto riguarda quad, camion e side-by-side. La Pisco-San Juan de Marcona ha permesso ad Ignacio Casale nei quad di allungare ulteriormente in classifica, come Juan Carlos Uribe Ramos nei side-by-side, mentre nei camion Eduard Nikolaev ha gestito il suo ampio vantaggio giungendo secondo. Tra i camion la vittoria della terza tappa va all’equipaggio argentino di Federico Villagra che ...

Dakar 2018 - Classifica generale camion - quad e SxS (8 gennaio) : al comando Eduard Nikolaev - Ignacio Casale e Juan Carlos Uribe : Dopo la terza tappa della Dakar 2018 camion, quad e side-by-side, le rispettive classifiche iniziano a delinearsi maggiormente. Tra i camion, per esempio, la situazione parla di un chiaro duello tra Eduard Nikolaev e l’argentino Federico Villagra, mentre tra nei quad Ignacio Casale prende il volo con quasi mezzora sui più immediati inseguitori. Classifica generale DOPO TERZA TAPPA – ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 3a tappa (8 gennaio) : Stephane Peterhansel saldamente in vetta - ma Al-Attiyah si fa sotto in terza posizione - davanti a Loeb : Stephane Peterhansel (Peugeot) mantiene la leadership della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto. Il francese, infatti, limita i danni nella complicata terza tappa che ha portato i protagonisti tra Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, vinta dal qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che, a sua volta, sale in terza posizione con un distacco di 7:43 dalla vetta. Nella piazza d’onore, invece, troviamo il francese Cyril Despres ...

Dakar 2018 - terza tappa auto : uno strepitoso Nasser Al-Attiyah vince su Peterhansel e Sainz - quinto Loeb : Il qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota fa sua la terza tappa della Dakar 2018 tra Pisco e San Juan de Marcona rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal leader della classifica generale, il francese Stephan Peterhansel (Peugeot), che chiude i 504 chilometri totali di oggi a 4:05 dalla vetta. terza posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) a 5:47, mentre il francese Cyril Despres (Peugeot) conclude a 7:43. Quinta posizione ...