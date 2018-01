Coree e Olimpiadi invernali di PyeongChang | i risultati dello storico incontro

Olimpiadi - ecco il disgelo tra le Coree : il Nord avrà una delegazione ai Giochi : ... la Federazione internazionale degli sport del ghiaccio: i due potrebbero usufruire di una wild card concessa appunto dal comitato olimpico internazionale, come rappresentanti di altri sport per cui ...

Al via il dialogo tra le Coree : anche atleti del Nord alle olimpiadi invernali di Pyeongchang : Le olimpiadi invernali di Pyeongchang sono l'occasione per riaprire un dialogo interrotto due anni fa. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti , sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di Taekwondo (arte marziale propria della penisola coreana) e funzionari di vertice

Le Olimpiadi invernali strumento di pace tra le due Coree - il Cio apre : più tempo per iscriversi : Chissà se e quante volte verranno fatti i nomi dei pattinatori Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik nei colloqui che domani Corea del Nord e Corea del Sud terranno nella Casa della pace a Panmunjon. Per la prima volta, dal dicembre 2015, andrà in scena un summit di alto livello e al centro del tavolo ci sono i cinque cerchi olimpici. In discussione è la presen...