Corea del Nord | il Papa difende Kim Jong-un | ' Ecco la mia proposta'

Pyongyang invierà i suoi atleti ai giochi olimpici invernali in Corea del Sud : Roma– Primo storico cenno di disgelo tra Corea del Nord e Corea del Sud, oggi a colloquio presso la “Casa della pace” a Panmunjon, centro... L'articolo Pyongyang invierà i suoi atleti ai giochi olimpici invernali in Corea del Sud su Roma Daily News.

La Corea del Nord a Pyeongchang 2018 : La Corea del Nord ha dichiarato di essere pronta a inviare atleti e una delegazione di alto livello ai Giochi Olimpiaci Invernali di Pyeongchang 2018 in Corea del Sud il prossimo mese (9-5 febbraio). ...

Corea del Nord - sì alle Olimpiadi dopo il vertice con Seul : invierà una delegazione : La Corea del Nord invierà una delegazione di “alto livello” alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang dal 9 al 25 febbraio: è il primo risultato del dialogo tra i rappresentanti di Nord e Sud tenutosi al villaggio di confine di Panmunjom. Nella delegazione, ha reso noto Seul, ci saranno atleti, sostenitori, gruppi di performance artistica, team dimostrativo di taekwondo (arte marziale propria della penisola Coreana) e ...

Corea - Pyongyang pronta a inviare delegazione di alto livello a Giochi - : La Corea del Nord è pronta a inviare una delegazione di alto livello e rappresentanti del Comitato olimpico nazionale in Corea del Sud per i Giochi olimpici di Pyeongchang. Secondo quanto riferito ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Olimpiadi invernali - Corea del Nord invia atleti (9 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Renzi lancia Padoan e crede nella rimonta elettorale del PD. In Francia, Apple indagata per il caso-batterie (9 gennaio 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:27:00 GMT)

La Corea del Nord manderà una delegazione di atleti alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud : Che si terranno a febbraio in Corea del Sud, lo stato con cui è formalmente in guerra da decenni The post La Corea del Nord manderà una delegazione di atleti alle prossime Olimpiadi invernali in Corea del Sud appeared first on Il Post.

Corea del Nord - colloqui Pyongyang-Seul : si punta alle ‘Olimpiadi della pace’ : Chissà se e quante volte verranno fatti i nomi dei pattinatori Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik nei colloqui che domani Corea del Nord e Corea del Sud terranno nella Casa della Pace a Panmunjon. Per la prima volta, dal dicembre 2015, andrà in scena un summit di alto livello e al centro del tavolo ci sono i cinque cerchi olimpici. In discussione è la presenza di una delegazione della Corea del Nord -e in particolare dei due pattinatori- ai Giochi ...

Corea del Nord - Haley : “Colloqui positivi - ma rimane molto pericolosa” : “E’ una cosa buona per gli Stati Uniti” che la Corea del Nord si impegni in colloqui con il Sud, ma le ambizioni nucleari di Pyongyang rappresentano ancora una seria minaccia per il mondo. Lo ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, in un’intervista con Abc News. “E’ una situazione molto pericolosa”, ha detto Haley, sottolineando che Washington non “cessera’ di ...

Pyeongchang 2018 - Cio 'Teniamo la porta aperta alla Corea del Nord' : 'RISPETTIAMO COMUNQUE LE SANZIONI ONU' - L'organismo che governa lo sport a livello mondiale ha avuto colloqui con entrambe le parti per un diverso periodo. 'In tal modo abbiamo tenuto la porta ...

Mano tesa alla Corea del Nord - slitta scadenza iscrizioni ai Giochi di Pyeongchang : La decisione del Comitato olimpico internazionale per "tenere la porta aperta" agli atleti di Pyongyang

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Il CIO prolunga la deadline per la Corea del Nord. Porte aperte : Il CIO ha esteso la deadline per la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La comunicazione arriva direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale che ha tenuto la porta aperta anche in virtù delle recenti dichiarazioni di Kim-Jong che ha aperto alla possibile partecipazione di una delegazione ai Giochi. L’auspicio di tutto il mondo è che qualche atleta nordCoreano partecipi alla rassegna a ...

Come la Corea del Sud vuole risolvere la crisi con Pyongyang : E' ambiguo e fuorviante sentire la persona che fino a ieri ha minacciato il mondo con una guerra nucleare sostenere che "in quanto fratelli di sangue , è naturale che i nordCoreani vogliano sostenere ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Nikki Haley - "Nessuna giravolta sulla Corea del Nord : Trump parlerà con Kim solo se..." : TERZA GUERRA MONDIALE: Nikki Haley, ambasciatrice Usa all'Onu, fissa i paletti perché possa aprirsi un dialogo tra Donald Trump e Kim Jong-un. Intanto i servizi segreti ammettono un errore.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:28:00 GMT)

Corea del Nord : Washington vuole lo stop dei test nucleari prima del dialogo : La rappresentante degli Stati Uniti presso l’Onu, Nikki Haley, ha spiegato che lo stop ai test nucleari della Corea del Nord è la prima precondizione affinché gli Stati Uniti accettino di avviare un dialogo con il regime di Pyongyang: i NordCoreani “devono fermare i loro test. Devono essere d’accordo a parlare del divieto delle loro armi nucleari” prima di qualsiasi discussione, ha spiegato Haley in un’intervista ad ...