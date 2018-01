Contratto scuola | si rimarrà in aula fino a 70 anni?

La scuola chiede il rinnovo del Contratto : aumenti e la partita diritti-doveri : Riprendono le difficili trattative per riscrivere l'accordo collettivo, fermo dal 2009. Nodo centrale la retribuzione, ma gli insegnanti vogliono anche...

Ultime Contratto scuola 2018 : novità stipendi - statali avranno meno di 85 euro Video : Il rinnovo del #contratto della #scuola, negli incontri all'Aran di inizio 2018, subisce un nuovo stop sulle cifre degli aumenti degli stipendi dei docenti e degli altri impiegati del comparto. Infatti, nel tavolo di ieri è emerso che, al di la' delle rassicurazioni del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse per assicurare gli aumenti minimi di 85 euro del Governo Gentiloni in realta' sono insufficienti. E, inoltre, sono disattese ...

Scuola - pochi fondi : lite sui bonus : fumata nera sul Contratto : Il contratto della Scuola, per ora, cammina ancora con il freno a mano tirato. Dopo il secondo incontro dell?anno all?Aran, l?Agenzia che siede per il governo al tavolo della...

Contratto Statali : Forze dell’Ordine - Scuola e Sanità - il rinnovo non è facile Video : Norme anti precari, contro gli abusi e regole severe per contrastare il fenomeno dell’assenteismo ma anche e soprattutto adeguamento degli stipendi alla sentenza della Consulta e quindi all’inflazione. Il nuovo Contratto dei lavoratori Statali è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. I sindacati hanno raggiunto l’intesa con l’Aran, l’agenzia che ...

Contratto scuola - rinnovo : stipendio inferiore per i docenti? Video : Valeria Fedeli è stata chiara, non manca molto al rinnovo del Contratto #Scuola. Ci si chiede cosa cambiera' per quanto riguarda lo stipendio degli insegnanti, argomento spinoso da mesi. I tempi stringono, anche perché nel mese di marzo arrivera' il primo compenso con gli agognati 'aumenti'. Di to gli ultimi aggiornamenti. Ministro Fedeli su Contratto Scuola e statali: 'I fondi ci sono' La Fedeli rassicura gli insegnanti in merito all'aumento ...

Rinnovo Contratto scuola - fumata nera : gli 85 euro rimangono un miraggio : Si è concluso con un nulla di fatto il confronto di oggi all'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) sul Rinnovo contrattuale della scuola , bloccato dal 2009, e ...

Ultime Contratto scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? Video : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...

Scuola - al via trattative tra Ministero e sindacati sul rinnovo del Contratto : Con il nuovo anno hanno preso il via le trattative tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi per il rinnovo contrattuale della Scuola e di tutto il comparto della Conoscenza dopo ...

Contratto scuola - ultime notizie 3/1 : resoconto UIL sulla trattativa : In merito al rinnovo del Contratto scuola 2018, la Uil afferma che “non c’è logica di scambio, piuttosto un principio, peraltro parziale, di risarcimento economico e normativo dopo dieci anni di blocco del Contratto”. In un comunicato parla del Contratto, dopo l’incontro di ieri 2 gennaio. Contratto statali: l’aumento proposto favorisce chi guadagna di più […] L'articolo Contratto scuola, ultime notizie 3/1: resoconto UIL ...

Scuola - Fedeli : rinnovo Contratto in tempi rapidi : "Il rinnovo del contratto avverrà nella cornice dell'intesa del 30 novembre 2016. Non possiamo attendere oltre". Così il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, sottolineando che "stiamo accelerando, ...

Scuola e PA - rinnovo del Contratto per gli statali con beffa finale : Il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici non finisce mai di sorprendere . Purtroppo, per la sua insignificanza. Dopo gli aumenti miseria , pari a 85 euro medi lordi (40 netti), arrivano ...

Ultime Contratto scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 Video : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Dopo gli statali - la scuola. Valeria Fedeli : "Il Contratto è pronto". Aumenti fino a 200 euro in busta paga : Sul contratto per la scuola e l'università "ci vedremo martedì" con i sindacati, e "lavoriamo per un rinnovo in tempi i più rapidi possibile. Lavoriamo per trovare una soluzione per tutto il comparto, presidi compresi. La scuola, come tutto il settore del pubblico impiego, ha un contratto fermo da nove anni e Dopo gli statali ora tocca a tutta la filiera della conoscenza". Lo assicura il ministro dell'istruzione, Valeria ...