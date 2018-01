Contratto dei poliziotti, meritiamo rispetto e dignità (Di martedì 9 gennaio 2018) Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale voluto dall'ultimo governo Berlusconi - e confermato dagli esecutivi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni - i poliziotti e gli operatori delle forze dell'ordine italiani meritano qualcosa di più.Vogliamo dirlo forte e chiaro a chi oggi, a Palazzo Chigi, punta a chiudere la trattativa in pochi giorni, dopo mesi di stallo, per portare a casa un "risultato" da utilizzare nella campagna elettorale già avviata. Anche il sindacato vuol chiudere presto questa trattativa, ma senza essere messi alle strette.A oggi la proposta governativa è quella di un aumento lordo medio mensile di poco più di 100 euro a cui occorre aggiungere gli incrementi parametrali frutto dell'ultima riforma interna dei ruoli e delle qualifiche, in attuazione della legge Madia. C'è però da chiarire la questione del bonus 80 euro percepito per 2 ... Leggi la notizia su huffingtonpost (Di martedì 9 gennaio 2018) Dopo quasi 10 anni di blocco contrattuale voluto dall'ultimo governo Berlusconi - e confermato dagli esecutivi Monti, Letta, Renzi e Gentiloni - ie gli operatori delle forze dell'ordine italiani meritano qualcosa di più.Vogliamo dirlo forte e chiaro a chi oggi, a Palazzo Chigi, punta a chiudere la trattativa in pochi giorni, dopo mesi di stallo, per portare a casa un "risultato" da utilizzare nella campagna elettorale già avviata. Anche il sindacato vuol chiudere presto questa trattativa, ma senza essere messi alle strette.A oggi la proposta governativa è quella di un aumento lordo medio mensile di poco più di 100 euro a cui occorre aggiungere gli incrementi parametrali frutto dell'ultima riforma interna dei ruoli e delle qualifiche, in attuazione della legge Madia. C'è però da chiarire la questione del bonus 80 euro percepito per 2 ...

Altre notizie : Contratto dei ...

Contratto P.a. - contro lassenteismo riduzioni dei premi a tutto lufficio : "Correttivi e significative riduzioni delle risorse a titolo di premio non solo per il singolo ma a tutto l'ufficio a cui appartiene". Sono queste le misure per "disincentivare elevati tassi di ... : "Correttivi e significativedelle risorse a titolo dio non solo per il singolo ma al'ufficio a cui appartiene". Sono queste le misure per "disincentivare elevati tassi di ...

Napoli - la protesta dei mille operai : 'Subito il rinnovo del Contratto' : Oltre mille operai, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi a Napoli per lo sciopero generale dell'edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia e ... : Oltre, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi aper lo sciopero generale dell'edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia e ...

Napoli - la protesta dei mille operai : «Subito il rinnovo del Contratto» : Oltre mille operai, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi a Napoli per lo sciopero generale dell?edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia... : Oltre, questa mattina, si sono incontrate in piazza Garibaldi aper lo sciopero generale dell?edilizia. Insieme con i lavoratori del settore di Campania, Basilicata, Puglia...

Ryanair - dietro allo sciopero dei dipendenti le clausole oscure del Contratto : infortuni e busta paga a fisarmonica : “Se sei assente dal lavoro a causa di un infortunio avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verrà pagata come prestito e dovrà essere ripagata alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ... : “Se sei assente dal lavoro a causa di uno avvenuto sia a lavoro sia fuori lavoro, qualsiasi retribuzione per malattia sostenuta dalla compagnia in seguito a detta assenza verràta come prestito e dovrà essere rita alla compagnia quando avrai recuperato in merito a ferite, condizioni o assenza dal lavoro”. E ancora: “Il tuo salario è soggetto a una revisione annuale ogni aprile, ad assoluta discrezione della ...

Agcom - Amazon è un operatore postale e deve usare il Contratto dei corrieri : L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sostiene che Amazon, ormai attiva anche nella consegna dei prodotti che vende, sia da equiparare a uno degli oltre 4mila corrieri espresso che operano in Italia e, per questo motivo, ha inviato una missiva alla costola italiana dell’impero di Jeff Bezos, intimando di chiedere al ministero dello Sviluppo Economico di essere inquadrata come operatore postale. L’imponente macchina logistica di ... : L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni () sostiene che, ormai attiva anche nella consegna dei prodotti che vende, sia da equiparare a uno degli oltre 4milaespresso che operano in Italia e, per questo motivo, ha inviato una missiva alla costola italiana dell’impero di Jeff Bezos, intimando di chiedere al ministero dello Sviluppo Economico di essere inquadrata come. L’imponente macchina logistica di ...

L'Agcom ad Amazon : deve applicare il Contratto di lavoro dei servizi postali : Non più solo colosso dell'e-commerce, per L'Agcom - l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - ora Amazon è anche un operatore postale perché è attività postale il servizio di consegna che ha ad ... : Non più solo colosso dell'e-commerce, per- l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - oraè anche un operatore postale perché è attività postale ilo di consegna che ha ad ...

Anas - via libera Corte dei Conti a Contratto di Programma : 'Siamo pronti all'appuntamento storico dell'integrazione con FS Italiane, a valle del conferimento delle azioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha dichiarato il Presidente di ... : 'Siamo pronti all'appuntamento storico dell'integrazione con FS Italiane, a valle del conferimento delle azioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha dichiarato il Presidente di ...