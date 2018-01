Concorso Scuola 2018 | ultime notizie sul bando per non abilitati | date | risultati

Scuola - Fedeli alle maestre in sciopero : “E’ prematuro chiedere un Concorso ad hoc : per chi - per cosa?” : “La maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e troveremo le ...

Scuola - maestre diploma magistrale fuori GaE 2018 : proposta Concorso transitorio Video : Arriva una proposta delle maestre con diploma magistrale prima del termine dell'anno scolastico 2001/2002, insegnanti delle scuole elementari e dell'infanzia, in merito alla questione del licenziamento e dell'etromissione dalle graduatorie a esaurimento #gae in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di un concorso transitorio come è previsto per i docenti delle scuole medie e superiori. La notizia è riportata su La Nazione ...

Campania - per gli studenti Concorso 'A scuola di cinema' : Napoli , 2 gen. (askanews) Nell'ambito delle azioni previste dalla Legge regionale n°30/2016 'Cinema Campania', la Direzione Generale Politiche culturali della Regione Campania istituisce il concorso '...

Concorso Scuola 2018 - 24 CFU : elenco aggiornato Università Italiane : Il Concorso scuola 2018 con i suoi 24 CFU fa parte delle novità introdotte con la riforma recente, pubblicate sul decreto ministeriale della scorsa estate. Una delle novità principale sono proprio i 24 CFU Crediti Formativi, da conseguire in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. C’è stata molta confusione […] L'articolo Concorso scuola 2018, 24 CFU: elenco aggiornato Università Italiane ...

Scuola - Anief : ultimi 5 giorni per domande Concorso a preside : Roma, 24 dic. (askanews) Mancano pochi giorni alle 14 del 29 dicembre, quando si chiuderanno le iscrizioni al concorso per selezionare 2.900 docenti da ammettere al rinnovato corso di formazione per ...

Concorso Scuola 2018 : se non sai l’inglese sei fuori Video : Era attesa gia' da tempo l'uscita del bando del nuovo #Concorso scuola 2018, ma quello che aspiranti docenti proprio non si aspettavano era la doccia fredda che è arrivata a guastare le feste: a prescindere dalla classe di Concorso e dalla materia insegnata sara' obbligatorio per tutti i concorsisti conoscere l'inglese. Via dunque a corsi dell'ultimo minuto, corsi online, ripassi forsennati e full immersion: con la prossima selezione riservata ...

Personale Ata 2018 terza fascia : Concorso per entrare nel mondo della scuola - quali le ultimissime? (FOTO) - : Personale Ata 2018 terza fascia: quali le ultimissime? Ecco tutte le news per entrare a lavorare nel mondo della scuola

Scuola - Concorso 2018 non abilitati : nuova nota Miur - chiarimenti e novità su FIT e 24 CFU : Il Miur ha provveduto ad inviare ai Rettori delle Università una nota di chiarimento in merito al prossimo concorso a cattedra 2018 per i docenti non abilitati ed in particolare per l’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche da parte dei dottorandi La nota ha come oggetto: ‘chiarimenti in merito all’acquisizione dei cd. “24 crediti […] L'articolo Scuola, concorso 2018 ...

Scuola - verso la proroga delle graduatorie degli idonei del Concorso del 2016 Video : Un emendamento alla manovra finanziaria approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede che le graduatorie per gli #insegnanti che sono state stilate dopo l'ultimo concorso a cattedra saranno ancora valide per un ulteriore anno scolastico. Riguarda migliaia di laureati che hanno vinto le selezioni pubbliche e che sono ancora in attesa di sistemazione. L'emendamento è relativo al concorso [Video], bandito nel febbraio 2016, che è stato ...

Manovra - proroga di un anno per graduatorie Concorso scuola : Saranno valide per un altro anno le graduatorie del concorso indetto con la legge sulla "Buona scuola" per l'assunzione a tempo determinato di personale docente. E' quanto prevede un emendamento ad ...

Ultime Concorso Scuola 2017/2018 : in arrivo bando docenti abilitati e sostegno Video : Sono in arrivo i bandi di concorso nella #scuola per i docenti abilitati. Secondo quanto scrive nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, il ministero dell'Istruzione è in procinto di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che costituira' la condizione preliminare di tutti i bandi di concorso nella scuola in previsione per il 2018. Ulteriore novita' è costituita dall'ambito territoriale dei nuovi bandi di concorso per i docenti: ...

Concorso Scuola - novità dalla Camera : ok emendamenti per dirigenti Video : Le ultime novita' relative ai concorsi della #Scuola non riguardano i docenti ma i dirigenti scolastici. Dopo il no al Senato della Repubblica sono diversi gli emendamenti alla legge di Bilancio 2018 sui concorsi per dirigenti scolastici che sono stati ammessi durante l'esame in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Le proposte di modifica alla manovra economica e finanziaria in corso d'esame a Montecitorio sono di diversi gruppi ...