Clima | il 2017 il sesto anno più caldo dal 1800

Prezzo di frutta e verdura - aumento choc nel 2017. Colpa del Clima : Nel corso del 2017 i prodotti alimentari hanno evidenziato un incremento di Prezzo del 1,9%, secondo i dati resi noti da Istat. Nel paniere c'è soprattutto una voce che lascia a bocca aperta, quella del rincaro degli alimentari non lavorati come frutta e verdura. Per loro l'aumento annuo di Prezzo è arrivato infatti al 3,6%, quasi il triplo della media degli altri alimenti. Secondo Coldiretti la spiegazione sta nel clima impazzitto che si è ...

Clima - Dicembre 2017 in controtendenza : freddo in tutt’Italia - specie sulle Alpi e al Sud. I DATI e le MAPPE NOAA : 1/6 ...

Le previsioni errate per il 2017 dall’astrologia al Clima : Sfoglia gallery8 immaginiabstract-2615764_1280 Nonostante l'abbondanza di eventi astronomici, anche quest'anno le previsioni degli astrologi lasciano a desiderare per la loro vaghezza.abstract-2615764_1280 Nonostante l'abbondanza di eventi astronomici, anche quest'anno le previsioni degli astrologi lasciano a desiderare per la loro vaghezza.gistemp Il 31 dicembre finisce la scommessa tra il climatologo e i fisici, che avevano puntato 10000 ...

Clima - Alto Adige : nel 2017 poca neve e 100mila fulmini - danni agricoli : A conclusione dell’anno i metereologi della Provincia di Bolzano stilano un breve bilancio dell’andamento Climatico. Iniziato con un inverno asciutto, l’unica vera nevicata che ha interessato tutte le valli Altoatesine si è verificata il 13 gennaio, il 2017 è proseguito con una primavera insolitamente calda, interrotta con il fronte freddo di fine aprile. Le temperature più fredde si sono registrate nella notte fra il 20 e 21 ...

Clima - il Noaa : “Il novembre 2017 è il quinto più caldo dal 1880” : Quello appena trascorso è stato il quinto novembre piu’ caldo dal 1880, cioe’ da quando sono disponibili i dati, con una temperatura globale superiore di 0,75 gradi centigradi rispetto alla media del XX secolo. A dirlo e’ la Noaa, l’agenzia Usa della meteorologia, che conferma la previsione sull’intero 2017: sara’ il terzo anno piu’ caldo degli ultimi 138 anni dopo il 2016 e il 2015. Guardando ai Poli, a ...

Ambiente e Clima : i fatti salienti del 2017 : Non è stato un bell'anno per l'Ambiente , ma ormai sono diversi anni che tocca constatare la stessa cosa: la salute della Terra peggiora , le sue prospettive si fanno sempre più cupe e la politica è lentissima nel prendere decisioni che possano porre rimedio al problema. La gravante , in questo 2017 che sta per chiudersi, è stata rappresentata dal presidente degli Stati Uniti Donald ...

Clima - Ernani : novembre 2017 “nevoso e freddo ma dicembre lo sarà ancora di più” : “L’Arco Alpino, e più sporadicamente anche parte della dorsale Appenninica sono ricoperti in media già da 80/90 centimetri di neve, situazione che farà certamente felici molti albergatori sia per le imminente festività natalizie e sia per la stagione sciistica in generale visto che anche dicembre come nevicate sembra promettere proprio bene. Non sono mancate neppure le piogge. Quest’ultime si riporteranno con dicembre su livelli non molto ...

Clima - il 2017 è stato l'anno meno piovoso dal 1800 : Il 2017 è stato l’anno meno piovoso dell’intera serie storica della banca dati di Climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), cioè...

Clima - 2017 anno più secco in Italia da due secoli : Il 2017 è stato l'anno meno piovoso dal 1800 a oggi. Le piogge sono state infatti oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento. L'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha reso noto che l'anno meteorologico 2017 (cioè da dicembre 2016 a novembre 2017) è stato il quarto per temperature, con 1,3 gradi centigradi di anomalia positiva rispetto alla media del ...

Clima - il 2017 è stato l'anno più secco dal 1800 : l'anno meteorologico 2017 è stato il quarto per temperature, con 1,3 gradi centigradi di anomalia positiva rispetto alla media del periodo di riferimento 1971-2000

Clima - Cnr : in Italia il 2017 è stato l'anno più secco dal 1800 : Roma, 4 dic. (askanews) Il 2017 è stato l'anno meno piovoso dell'intera serie storica della banca dati di Climatologia storica dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Clima del Consiglio ...

Clima - siccità record : il 2017 l’anno meno piovoso in Italia dal 1800 [DATI] : Con novembre si conclude l’anno meteorologico 2017 (dicembre 2016-novembre 2017). Dal punto di vista termometrico – spiega l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR–ISAC) – il 2017 ha fatto registrare, per l’Italia, un’anomalia di +1.3°C al di sopra della media del periodo di riferimento convenzionale 1971-2000, chiudendo come il quarto più caldo dal 1800 ad oggi, pari merito agli anni ...

Annata agraria 2017 - tra "emergenza acqua" e cambiamenti Climatici : La sala durante la presentazione dell'Annata agraria Gli andamenti e le tendenze previsionali raccolte nell'Annata agraria 2017 della Cia di Ravenna sono stati presentati giovedì 16 novembre, alle 15.

Clima : le emissioni di CO2 nel 2017 sono salite del 2% - erano ferme da 3 anni : Alla fine del 2017 le emissioni globali di anidride carbonica, principali responsabili del global warming, saranno aumentate del 2%, dopo essere rimaste invariate dal 2014 al 2016: il emerge da un rapporto pubblicato a margine della conferenza Onu sul Clima in corso a Bonn. “E’ una grande delusione” ha dichiarato Corinne Le Quere, direttore del Tyndall Centre for Climate Change Research dell’università dell’East ...