Clima | i dati del CNR sull’Italia | 2017 da record | è stato l’anno più secco di sempre e

Caldo senza precedenti - è una giornata storica per il Clima d’Italia : +22°C tra Roma e Napoli - temperature senza precedenti a Gennaio [DATI] : 1/9 ...

Il Global Warming è sempre più grave : il freddo estremo degli USA non deve ingannare - i dati sui cambiamenti Climatici sono impressionanti : Con un apparente aumento nella frequenza dei giorni nevosi, delle condizioni di “blizzard” e delle condizioni di circolazione ghiacciate, non sorprende che stia nascendo la convinzione comune secondo cui il cambiamento climatico non sta avvenendo. Prima del Capodanno 2018, il presidente americano Donald Trump ha twittato che le previsioni di temperature rigide da record per l’ultimo dell’anno sono una prova del fatto che il cambiamento climatico ...

Clima - Dicembre 2017 in controtendenza : freddo in tutt’Italia - specie sulle Alpi e al Sud. I DATI e le MAPPE NOAA : 1/6 ...

Dati su Clima e Ambiente sempre più utili per la vita quotidiana grazie a Copernicus : Il servizio di monitoraggio dell’atmosfera e il servizio per i cambiamenti Climatici di Copernicus, entrambi implementati dal CEPMMT, hanno avviato una collaborazione con Euronews per fornire un’esclusiva previsione quotidiana di 24 ore sulla qualità dell’aria in l’Europa e un aggiornamento mensile sul Clima dedicato al cambiamento Climatico del pianeta. Con l’esclusiva previsione sulla qualità dell’aria fornita dal servizio di monitoraggio ...

Clima : siccità storica per il Lago Maggiore - la seconda più grave da 60 anni [DATI] : Una siccità storica sta interessando il Lago Maggiore: secondo i dati rilevati dall’istituto del Cnr a Verbania, il livello dello specchio d’acqua è sceso 39,8 centimetri sotto lo zero idrometrico, cioè 192,61 metri sul livello del mare. E’ il secondo dato più grave degli ultimi 60 anni: segue solo il -63 cm del 1956. Su tutta l’area la perturbazione della scorsa settimana ha fatto cadere solo pochi millimetri di ...

Clima - siccità record : il 2017 l’anno meno piovoso in Italia dal 1800 [DATI] : Con novembre si conclude l’anno meteorologico 2017 (dicembre 2016-novembre 2017). Dal punto di vista termometrico – spiega l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR–ISAC) – il 2017 ha fatto registrare, per l’Italia, un’anomalia di +1.3°C al di sopra della media del periodo di riferimento convenzionale 1971-2000, chiudendo come il quarto più caldo dal 1800 ad oggi, pari merito agli anni ...

Clima - i nuovi dati sui cambiamenti Climatici dimostrano che il global warming non s’è mai fermato : spiegata l’anomalia 1998-2012 : Un’apparente pausa nel riscaldamento globale che ha creato una polemica decennale non ha mai avuto luogo, secondo i nuovi dati. Tra il 1998 e il 2012 si pensava che il mondo avesse registrato un aumento più lento delle temperature. Questa ‘pausa’ è stata indicata dagli scettici sul Clima come un segno che il Clima è meno sensibile ai gas serra di quanto si pensasse in precedenza. Ma una nuova ricerca suggerisce che la cosiddetta interruzione del ...