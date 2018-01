Clamoroso Russia 2018 | l’Iran ha violato le norme della FIFA | spiraglio di ripescaggio

: Clamoroso #Russia2018: l'#Iran ha violato le norme della #FIFA, spiraglio di rispescaggio per l'#Italia - CalcioWeb : Clamoroso #Russia2018: l'#Iran ha violato le norme della #FIFA, spiraglio di rispescaggio per l'#Italia -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 gennaio 2018) Per l’Italia sembra aprirsi un nuovo spiragio diai Mondiali di. La notizia va presa con le molle ma rispetto a quanto accaduto nelle settimane precedenti con i ‘casi’ Perù e Spagna, questa volta c’è un dato di fatto: l’Iran hale leggie potrebbe quindi essere escluso dal prossimo campionato del mondo dal massimo organismo del calcio mondiale. Ma cosa ha fatto la nazionale iraniana per violare le leggi? Come riportato dal CorriereSera, l’Iran non convoca più il suo capitano Masoud Shojaei per motivi politici, con il governo islamista che lo considera un traditore. L’accusa che gli viene mossa è quella di aver giocato contro una squadra israeliana, contravvenendo così al divieto in vigore in molti Paesi musulmani di giocare contro una rappresentativa (club o nazionale) di Israele. La ...