Cile | scelto il nuovo Ct della Nazionale | i dettagli

Daniele Bossari : "Anello a Filippa Lagerback scelto dagli autori. Cristiano Malgioglio? Diffi Cile averlo accanto. Voglio tornare a condurre" : Daniele Bossari , intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 2, conferma che l'anello con cui ha chiesto a Filippa Lagerback di sposarlo è stato scelto dagli autori ("Una sorpresa, un momento magico, un segno del destino, sarà sempre l'anello del 'sì', ha un valore simbolico grandissimo") e non esclude di coinvolgere Lorenzo Flaherty e Luca Onestini come testimoni di nozze ("Lori mi ha incoraggiato, ha ...

Uomini e Donne gossip - parla Claudio : “Alex ha scelto la via più faCile” : Dopo non essere stato scelto da Alex, Claudio Merangolo torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne Claudio Merangolo è stato uno dei corteggiatori del Trono Gay di Uomini e Donne ad arrivare, insieme ad Alessandro D’Amico, fino alla fine. La sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi è stata molto […] L'articolo Uomini e Donne gossip, parla Claudio: “Alex ha scelto la via più facile” ...