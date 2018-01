Ciclismo - Tour Down Under | Caleb Ewan pronto a vincere | ecco il roster della Mitchelton

Ciclismo : il calendario di gennaio 2018. Tutte le date delle corse del mese - c’è il Tour Down Under : Tutto pronto alla nuova stagione: inizia il grande Ciclismo internazionale in questo 2018 con le prime gare in questo gennaio. Andiamo a scoprire il calendario con Tutte le date: ci sono gli attesi Tour Down Under (prima corsa World Tour dell’anno) e Vuelta San Juan (sarà presente Vincenzo Nibali). Data Nome Classificazione Categoria 11.01 – 14.01 Santos Women’s Tour 2.1 WE 12.01 – 21.01 Vuelta al Tachira en ...

Ciclismo - Tour de France 2018 – Assegnate le 4 wild card : spicca la Fortuneo di Barguil. Le 22 squadre partecipanti : Direct Energie, Cofidis, Wanty – Groupe Gobert e Fortuneo – Samsic possono già dire di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Queste quattro squadre, infatti, si sono viste confermata la wild card per il Tour de France 2018, la corsa più ambita del mondo tanto per i corridori da grandi corse a tappe quanto dalle squadre Professional e dai loro sponsor per avere una vetrina prestigiosa in tutto il Mondo. Già lo scorso anno ...

Ciclismo - attesa per il caso Froome : sarà al via di Giro d’Italia e Tour de France? Si rischia un nuovo caso Contador : Ormai è passato un mese da quando la non negatività di Froome al salbutamolo è di dominio pubblico. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di dichiarazioni di altri ciclisti in merito ma ancora non si sa quando il vincitore degli ultimi tre Tour de France si dovrà presentare a Losanna per manifestare la propria difesa. Si preannuncia un corposo dossier da parte del Team Sky per poter spiegare i motivi dell’alto livello di quella ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Non so ancora se andrò al Tour. Froome? Mi sorprende che la Sky non lo abbia sospeso” : E’ un Tom Dumoulin determinato ed umile quello che guarda alla prossima stagione: sarà protagonista sulle strade del Giro d’Italia, dopo aver vinto nel 2017 la Corsa Rosa e dimostrato a tutti le sue grandi qualità non soltanto da cronoman ma da corridore da corse a tappe. “Non penso troppo a quel che potrebbe accadere l’anno prossimo. Vorrei confermarmi al Giro e poter essere competitivo al Mondiale di Innsbruck sia a ...

Ciclismo - tutte le nuove divise delle squadre World Tour 2018 : Bora Hansgrohe Cambia look la Bora Hansgrohe del campione del mondo Peter Sagan e del suo nuovo compagno Daniel Oss, che quest'anno indosserà una divisa decisamente rinnovata rispetto all'anno ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Con o senza Froome - Vincenzo Nibali può lottare per il Tour de France” : Gli obiettivi 2018 di Vincenzo Nibali sono tracciati: una primavera in cui puntare alle classiche, con il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi, poi l’assalto al Tour de France, prima di affrontare la Vuelta in preparazione ai Mondiali di Innsbruck. Alla Grande Boucle lo Squalo dovrebbe ritrovarsi come grande avversario Chris Froome. Il condizionale è d’obbligo, perché il britannico si trova a fare i conti con la positività al ...

Ciclismo - Sonny Colbrelli : “Voglio vincere una grande classica. Farò il Tour de France” : Arrivato finalmente il definitivo salto di qualità per Sonny Colbrelli, uno dei maggiori prospetti del Ciclismo azzurro, che in questo 2017 è andato in una squadra World Tour come la Bahrain-Merida. Risultati positivi e convocazione al Mondiale per il nativo di Desenzano del Garda, al quale però manca ancora un colpo grosso. “Voglio provare a vincere o a salire sul podio di una grande classica. Spero di poter diventare un buon corridore come i ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico ' : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d'Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Un 2017 da 8 - punto al Tour perché più adatto alle mie caratteristiche e su Froome dico…” : Tra i corridori più amati in Italia e nel mondo, vantando tutte e tre le grandi corse a tappe nella propria bacheca (Giro d’Italia nel 2013 e nel 2016; Tour de France nel 2014 e Vuelta di Spagna nel 2010), Vincenzo Nibali traccia un bilancio di quel che è stato il suo 2017 guardando al suo programma agonistico del 2018 e fornendo una valutazione sull’ormai arcinoto caso di doping che ha visto coinvolto il campione britannico Chris ...

Ciclismo - Tour de France - Prudhomme : 'Su Froome bisogna fare chiarezza' : ROMA - ' Su Froome bisogna fare chiarezza e uscire dalle ombre e dalle ambiguità '. Lo dice il direttore del Tour de France , Christian Prudhomme , ricordando comunque che la positività alla Vuelta ...

Ciclismo : scelto il roster di Vincenzo Nibali per il Tour de France : ... Milan Erzen, ha analizzato la squadra: 'c'è soddisfazione in Bahrain per come ci stiamo comportando, per come l'immagine del Paese viene veicolata nel Mondo, per come ora è ben più conosciuto. Il ...

Ciclismo - la squadra di Vincenzo Nibali per il Tour de France 2018 : Pozzovivo - Pellizotti e le pedine dello Squalo : Vincenzo Nibali si sta già preparando al prossimo Tour de France che scatterà il 7 luglio dalla Vandea. Mancano ancora 8 mesi alla corsa a tappe più importante al mondo ma lo Squalo non vuole lasciare nulla al caso per tentare l’assalto a quella maglia gialla già conquistata nel 2014. Il siciliano è in ritiro con la sua Bahrain Merida a Hvar, meravigliosa isola in Croazia, e sta valutando insieme allo staff quali saranno i compagni di ...

Ciclismo : Nibali - forfait al Giro 2018. Lo Squalo all'attacco del Tour de France : Vincenzo Nibali non correrà il Giro d'Italia 2018 . Il messinese ha ufficializzato la sua rinuncia all'edizione numero 101 della Corsa Rosa da Hvar, in Croazia, nel giorno della presentazione del Team ...

Ciclismo - la marcia di Vincenzo Nibali verso il Tour de France : tutte le corse. Da San Juan al Delfinato - passando per le Classiche : Vincenzo Nibali ha confermato la sua partecipazione al Tour de France 2018: lo Squalo ha deciso di rinunciare al Giro d’Italia per presentarsi alla Grande Boucle con velleità di vittoria. Il 33enne ha dato l’annuncio direttamente dall’isola di Hvar (Croazia) dove è in raduno con la sua Bahrain Merida fino al prossimo 19 dicembre. Paolo Slongo aveva comunicato qualche settimana fa quali potevano essere i piani del siciliano per ...