Ciclismo - Il Team Nibali sta crescendo | il punto del manager La Rosa | ' obiettivo? Far

Ciclismo - Egan Bernal : “Sono felicissimo di correre nella Sky - il team dei miei sogni” : Il colombiano Egan Bernal, vincitore del Tour de l’Avenir 2017 e tra i maggiori talenti del panorama ciclistico internazionale e da quest’anno nel team Sky, ha detto di essere felicissimo di far parte della squadra dei suoi sogni, testando la propria condizione nel Tour Down Under in Australia, programmato dal 16 al 21 gennaio. 20 anni e tanta qualità sui pedali, l’atleta di Bogotà, intervistato da Marca, si è espresso con toni ...

Ciclismo - Chris Froome deve difendersi : il dossier del Team Sky e i test previsti a Losanna. Possibile il debutto in gara a gennaio? I rischi della squalifica : Chris Froome attende la convocazione a Losanna per difendersi in merito alla non negatività al salbutamolo in occasione di un test antidoping eseguito durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il Team Sky è pronto per consegnare una memoria dettagliata alla Cycling Antidoping Foundation: il corposo fascicolo dovrebbe spiegare quanto è successo il 7 settembre 2017 quando nelle urine del vincitore del Tour de France vennero trovati 2000 ng/ml di ...

Ciclismo - il Team Bahrain senza limiti su Nibali : Mancano ormai meno di tre settimane al debutto stagionale di Vincenzo Nibali. Il capitano del Team Bahrain Merida partirà anche quest’anno dall’Argentina, dal Tour de San Juan che scatta il 21 gennaio. Il programma di Nibali è stato già svelato, con le classiche, il Tour de France e i Mondiali di Innsbruck nel mirino. Il Team Bahrain Merida ha posto l’asticella ai massimi livelli per il suo campione, come dichiarato dal Team manager Brent ...

Ciclismo – MPCC al Team Sky : “Sospendete Chris Froome” : Sulla questione positività al Salbutamolo all’ultima Vuelta di Chris Froome è intervenuto anche il MPCC, Movimento per un Ciclismo Credibile. E’ stata inviata una richiesta alla squadra che detiene il contratto del britannico, il Team Sky, di sospendere l’atleta, in accordo con l’articolo numero 3 del gruppo al fine di garantire trasparenza. In questo modo, come scritto in una nota del MPCC, ci sarebbe possibilità di definire ...

Ciclismo - Caso Froome - il Team Sky si gioca l'asso : uno studio scientifico può evitare la squalifica del britannico : Secondo uno studio visionato dalla Gazzetta dello Sport, su 18 uomini e 14 donne che hanno inalato le dosi consentite del salbutamolo a 35 gradi col 40% di umidità, ben 20 su 32 persone (il 62,5%) ...

Ciclismo : Sacha Modolo investito da un’auto. Nessuna conseguenza seria per il corridore dell’Uae Team Emirates : Una brutta disavventura Sacha Modolo: il corridore azzurro di Vazzola è stato investito ieri da un’auto pirata mentre si stava allenando sulle strade di Asolo ed era fermo ad un semaforo. Per fortuna il 30enne non ha riportato gravi ferite anche se la botta rimediata alla schiena non è stata così trascurabile Ma ciò che ha sconcertato l’attuale atleta dell’Uae Team Emirates, è stato il comportamento dell’uomo che era alla ...

Ciclismo : al Bianchi Cafè & Cycles esposte le tele della leggendaria storia del team : Al Bianchi Cafè & Cycles verranno esposte alcune tele che riguardano i momenti più belli della storia del glorioso team Il passaggio della borraccia fra Coppi e Bartali, la maglia iridata di Felice ...

Ciclismo - un altro italiano per il Team Sky Video : Ci sara' un po' d'Italia in più nel #Team Sky 2018. La squadra britannica ha annunciato di aver concluso la sua campagna acquisti con l'ottavo ed ultimo nuovo ingaggio. Si tratta di un neoprofessionista trevigiano, #Leonardo Basso, che era stato nell'orbita della Trek Segafredo come stagista, senza però riuscire a strappare un contratto vero e proprio con la formazione americana. Basso sara' il quarto corridore italiano in una rosa che ha ...

Ciclismo - il Team Sky cambia pelle : ecco il nuovo kit per il 2018 : Il Team Sky ha presentato il nuovo kit per la stagione 2018. Dai nuovi colori ai materiali leggeri e ultra tecnologici e fino ad una nuova bici semplicemente pazzesca. Il kit, prodotto da ...