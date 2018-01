Ciclismo | frattura ad una costola per Matteo Trentin Classiche di Primavera non a rischio

: Matteo #Trentin si frattura una costola in allenamento, ma le Classiche del Nord non sono a rischio - OA_Sport : Matteo #Trentin si frattura una costola in allenamento, ma le Classiche del Nord non sono a rischio - Eurosport_IT : Il 2018 di @MATTEOTRENTIN poteva sicuramente iniziare meglio, ma c'è tempo per recuperare! #EurosportCICLISMO -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici per. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il corridore italiano è caduto la scorsa settimana durante un allenamento, procurandosi ladi una. Il neo-corridore della Mitchelton Scott (ex Orica) dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo forzato, per poi riprendere la preparazione in vista delledi, dove ambisce a ricoprire un ruolo da assoluto protagonista. Si tratta di un imprevisto che non ci voleva proprio in questa fase della stagione, anche se non così preoccupante. Ricordiamo, ad esempio, che Vincenzo Nibali riportò una micro-ad unanella penultima tappa della Vuelta 2017, salvo poi vincere il Giro di Lombardia un mese dopo., dunque, cercherà di presentarsi già in buone condizioni alla Omloop Het Nieuwsblad ed alla ...