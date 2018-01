Chi sono i candidati alle regionali del Lazio

Una slavina ha colpito un condominio a Sestriere - mentre in Valle d’Aosta molte strade sono state Chiuse per la neve : Lunedì sera una slavina è caduta su un palazzo di Sestriere, in provincia di Torino: non ha causato feriti, ma ha costretto all’intervento i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno spalato la neve per evacuare gli appartamenti di The post Una slavina ha colpito un condominio a Sestriere, mentre in Valle d’Aosta molte strade sono state chiuse per la neve appeared first on Il Post.

Chiedimi Se Sono Felice - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Chiedimi Se Sono Felice è il film stasera in tv 11 gennaio 2018 in prima serata su Italia 1. La commedia ha come protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo ed è diretta dallo stesso trio insieme allo storico collaboratore Massimo Venier. Insieme a loro nel cast ci Sono anche Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi e Antonio Catania. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI ...

Calciomercato - Chi sono i giocatori più costosi al mondo : Calciomercato, chi sono i giocatori più costosi al mondo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... DYBALA – Dal 3 al 31 gennaio è tempo di Calciomercato e puntualmente l’autorevole CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 calciatori che hanno il valore più alto al mondo. Al primo posto, dopo l’exploit di questa estate, troviamo ...

Roma - per SChick controlli ok : i problemi cardiologici sono arChiviati : Nel mare (non maldiviano o degli Emirati, dove si sta riposando più di mezza squadra) di risultati negativi per la Roma in questo periodo, una buona notizia arriva da Patrik Schick. L'attaccante si è ...

Caldo anomalo - esperto : gli effetti dei cambiamenti climatici “sono sotto gli ocChi di tutti” : “Abbiamo il vento che viene dalla Libia, è naturale che faccia insolitamente Caldo. Le temperature soprattutto nell’Italia centrale sono legate alla persistenza dell’anticiclone africano sul nostro paese. Questo determina un cambiamento a livello di circolazione atmosferica con conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti“, spiega all’AGI Giampiero Maracchi, climatologo dell’Università di Firenze. Il ...

SCUOLABUS SI RIBALTA A CASTELLUCChiO/ Mantova - incidente sulla Sp10 : 50 bambini a bordo - ci sono feriti : Si RIBALTA SCUOLABUS a CASTELLUCCHIO (Mantova) con 50 bambini a bordo: ultime notizie, forse malore dell'autista all'origine. Pullman Apam schiantato nel fosso, ci sono feriti(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:37:00 GMT)

Gennaro Gattuso : 'Il mio sogno è restare al Milan. Mia moglie dice che sono pazzo da rinChiudere' : Rino Gattuso festeggia i primi 40 anni da allenatore della squadra con cui ha vinto tutto. Un regalo per il compleanno? 'Vorrei essere meno focoso, meno incazzoso, più calmo. Mia moglie dice che sono ...

Mostrano per la prima volta il pancione sul red carpet - ecco Chi sono : Ieri sera è andata in scena la 75esima edizione dei Golden Globe al Beverly Hilton hotel, in California, che ogni anno premia le star che si sono distinte per bravura e talento nel mondo del cinema e della televisione. Il red carpet si è trasformato in una vera e propria passerella come capita a ogni evento mondano di questo calibro ma, a differenza delle altre edizioni, c'è ...

Cancro : le donne che lavorano nei turni di notte possono avere un risChio maggiore di sviluppare la malattia : Un nuovo studio, condotto da Xuelei Ma, oncologo presso lo State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center della Sichuan University, in Cina, ha analizzato se il lavoro di notte a lungo termine delle donne fosse associato al rischio di sviluppare circa una dozzina di tipi di Cancro. Ma e i suoi colleghi hanno eseguito meta-analisi utilizzando dati provenienti da 61 articoli che comprendevano 114.628 casi di Cancro e 3.909.152 partecipanti ...

Ornella Muti/ Caso Weinstein & molestie : “ci prendiamo in giro - mi sono sempre districata da Chi ci provava..” : Ornella Muti: “Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave...”. Il Caso molestie, Weinstein e la sua carriera: "mi sono scansata, sempre.."(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:15:00 GMT)

LORENA BIANCHETTI/ “Volto della Chiesa in tv? Non sono una suora : vi svelo le mie trasgressioni” : LORENA BIANCHETTI: la conduttrice di A Sua Immagine su Rai Uno svela alcuni dei suoi aspetti meno noti, perché essere il volto della Chiesa in tv non significa essere delle suore(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 08:13:00 GMT)

"Lei non sa Chi sono io". Poi dà un pugno all'infermiera : Rimini, 8 gennaio 2018- La pazienza è la virtù dei forti, ma non del cinquantenne che qualche settimana fa si è presentato al pronto soccorso del'ospedale "Infermi" . Lui, dopo aver aspettato a lungo ...

Cinema vietato per Chi è in sedia a rotelle. 'Sono indignato' : ... fa parte di una catena di Cinema moderni molto grande ed è inaccettabile che ad oggi, non ci siano posti per i disabili, come avviene nel resto del mondo. Il signor Bizzotto non ce l'ha ...

Bimbe spose a 9 anni : ecco Chi sono i prof degli imam milanesi : C'è un ponte fra Milano e Istanbul. Nella (ex) laica Turchia, guidata dal leader islamico Recep Tayyp Erdogan, è caduto anche l'ultimo tabù. Con un pronunciamento del Diyanet, la massima autorità religiosa (e statale) del Paese, è stata ridotta l'età minima per sposarsi. «Giusto il matrimonio a 9 anni» ha titolato «La Stampa», dando conto della notizia comparsa sui quotidiani di opposizione ...