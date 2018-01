Chelsea News; Conte | ”Var? E’ un bene per il calcio”

: Anche #Conte è favorevole alla #Var in #PremierLeague La sua opinione in conferenza>> - notiziasportiva : Anche #Conte è favorevole alla #Var in #PremierLeague La sua opinione in conferenza>> - RealTimeNews__ : RT @repubblica: Mercato: il Chelsea punta Donnarumma. Inter, Blind per la difesa #calciomercato minuto per minuto: segui tutti gli aggiorna… - cmdotcom : #Conte, la guerra con Mourinho non è finita: 'Parole forti, non posso far finta di niente' - repubblica : Mercato: il Chelsea punta Donnarumma. Inter, Blind per la difesa #calciomercato minuto per minuto: segui tutti gli… - PokerStarsItaly : RT @BetStarsIT: È sempre derby, è sempre Chelsea vs Arsenal -

(Di martedì 9 gennaio 2018)

(Di martedì 9 gennaio 2018) Antonio, tecnico del, si è detto favorevole all’utilizzo della Var in Premier League. ”La Var? Una buona opportunità per il calcio”. Lo ha detto il tecnico del, Antonio, commentando in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa di Lega con l’Arsenal, l’introduzione della tecnologia nel calcio inglese. EFL Cup,-Arsenal: le scelte die Wenger “Sarà molto importante avere un po’ di tempo per utilizzarla nel modo corretto – il commento di-. Sono positivo perché quando c’è un grosso errore è giusto correggerlo. In Italia la si usa dall’inizio dell’anno, e non è stato facile accettare l’interruzione del gioco per la verifica delle immagini. Ma penso che possa essere una buona soluzione, perché riduci gli errori, soprattutto quelli più grandi. ...