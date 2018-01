Che pena spiegare a mio figlio che la zia Barbara non è l' Isis

La Corte Suprema dell’India riesaminerà un articolo del 1860 del codice penale Che punisce i rapporti omosessuali : La Corte Suprema dell’India ha accettato di riesaminare, dopo il ricorso presentato da alcuni attivisti dei diritti LGBTI, la costituzionalità di un articolo del codice penale che criminalizza il sesso tra persone omosessuali. La sezione del codice penale in questione The post La Corte Suprema dell’India riesaminerà un articolo del 1860 del codice penale che punisce i rapporti omosessuali appeared first on Il Post.

Montaruli : "AnChe nell'anno appena iniziato Andria si conferma città dell'incertezza in assoluto" : Fortunatamente non si sono registrati interventi significativi causati dai botti di fine anno Condividi Tweet Anonimo soccorritore salva pensionato da malore Cronaca mer 3 gennaio Mentre era in coda ...

Banca via da Caldana - Mugnai : 'Piccoli centri penalizzati - la Regione offra politiChe per assicurare servizi' : Colpa di una politica del centrosinistra miope, distratta e ricca di parole, ma poi nei fatti priva di progettualità e azioni strategiche di governo ".

GIOVANNA ROSANIO - CHI E'?/ Video : “Per la felicità vale la pena combattere” (MasterChef Italia 7) : GIOVANNA ROSANIO è tra i venti concorrenti di MasterChef Italia 7. La sua passione per il buon cibo fatto con ingredienti sani e materie prime di qualità.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Vela - Sydney-Hobart 2017 : decisione ribaltata! La vittoria va a LDV ComanChe! Wild Oats XI penalizzato : Clamoroso alla Sydney-Hobart 2017. La vittoria finale, il line honour, è andata a Comanche. È stata decisiva alla fine la protesta inoltrata dagli americani dopo l’arrivo – con 26 minuti di ritardo – nei confronti del vincitore, Wild Oats XI, per una manovra avvenuta in partenza. Gli australiani avevano virato in maniera irregolare da mure a sinistra, troppo vicini alla barca statunitense, costretta quindi a modificare la sua ...

Trump ha detto a un gruppo di ricchi Che li ha appena fatti diventare più ricchi : Da settimane insisteva che la sua riforma fiscale fosse rivolta alla classe media The post Trump ha detto a un gruppo di ricchi che li ha appena fatti diventare più ricchi appeared first on Il Post.

Firenze. Penalizzazione per gli esercenti Che adottano macchinette slot : Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento in merito alla lotta contro il gioco d’azzardo. Tra le misure più significative: lo stop all’apertura di sale slot e all’adozione di nuove macchinette nel raggio di 500 metri da…Continua a leggere →

Che pena sinistra e 5 Stelle : speculano su mio bisnonno : «Adesso basta. La politica si occupi di pensare ai problemi dell'Italia. Tra tre mesi ci saranno le elezioni. La smettano, dunque, di prendere la scusa di Vittorio Emanuele III per avere dei consensi politici e parlino dopo aver studiato, perché senza storia non c'è futuro»: Emanuele Filiberto di Savoia respinge le critiche di questi giorni alla monarchia e spara a zero.Principe, dunque ce l'ha con la ...

Cambiano le classifiChe di vendita musicali in Italia - dal 2018 penalizzato il free streaming : Prosegue l'evoluzione dei sistemi di monitoraggio dei consumi di musica in Italia dopo l'integrazione dello streaming nelle classifiche degli album avvenuto nel luglio scorso. Con l'inizio del nuovo anno la classifica Top of The Music by Fimi/Gfk introdurrà un nuovo cambiamento con l'esclusione degli ascolti free dal conteggio valido per entrare nella chart e per ottenere le certificazioni settimanali.Si tratta di una modifica che viene ...

Narcos 4 - entrano Diego Luna e Michael Peña ma Che fine ha fatto Pedro Pascal? : “L’unico personaggio costante di Narcos è e sarà la cocaina”, ha detto il produttore Eric Newman a The Hollywood Reporter e, vedendo il teaser della quarta stagione, ambientata in Messico, è proprio così: il punto fermo resta sostanzialmente solo la coca, il resto sembra cambiare. Nel brevissimo video di anticipazione di Narcos 4 vengono annunciati i nomi delle new entry Michael Peña (Leoni per Agnelli, American Hustle, The ...

Milano - tassista finge di prestare soccorso all'anziano Che ha appena investito poi lo abbandona per strada : denunciato : Quando si è trovato fuori dalla portata dei testimoni oculari dell'incidente ha fatto scendere l'80enne ferito. Rintracciato grazie alla centrale operativa....

Mattioli : "AnChe la Spal penalizzata da Var" : 'Non mi voglio lamentare, ma certo nell'incontrare certe squadre con più esperienza non ci hanno aiutato, e neanche alcune decisioni arbitrali come il Var. Mi riferisco anche alla partita con la Roma. ...

Sci alpino - Gigante CourChevel 2017 – Manuela Moelgg raggiante : “A fine stagione volevo smettere - ora sono qui : ne è valsa la pena!” : Sprizza felicità Manuela Moelgg al termine del Gigante di Courchevel, chiuso al terzo posto. L’azzurra è salita sul podio per la terza volta consecutiva quest’anno in questa specialità, sempre sul gradino più basso. “Non ho parole, sono al terzo podio. Finalmente ho costanza: era quello che cercavo da tanto tempo. Ringrazio lo staff che mi sta dietro e mi sostiene. Un grazie anche alle ragazze, per la sfida interna tra di noi. ...